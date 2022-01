Hugh Hefner imao je riznicu tajnih pornografskih uradaka koje je snimio u Playboy vili. U dokumentarcu "Tajne Playboya", otkrivena je još jedna jeziva činjenica, Hefner je snimao Playboyeve zečice, ali bez njihova dopuštenja.

Da je živ vjerojatno bi odgovarao pred sudom

Naime, osnivač Playboyja navodno nije želio pitati svoje partnerice za dopuštenje, nego ih je tajno snimao tijekom seksa . Hefnerova bivša djevojka, Sondra Theodore, u dokumentarcu je otkrila da bi Hefner snimao gotovo sve, uključujući i nju. Kaže da je bila šokirana kada se prvi put vidjela na dva ekrana u spavaćoj sobi, piše TMZ.

Sondra je kazala da bi se Hefner pretvarao da je prestao snimati kako bi se žene osjećale ugodnije, međutim snimao je sve i svakoga. U novoj A&E seriji pod nazivom "Tajne Playboya", Hefov bivši batler dodaje kako je Hef snimio glumce i sportaše kako se seksaju s drugim ženama u njegovoj spavaćoj sobi.

U jednom od isječaka dokumentarca rečeno je da je Hefner imao, tako zvane, "svinjske večeri" gdje bi pozivao prostitutke da dođu u njegovu vilu kako bi se seksale s njegovim prijateljima, jednom tjednom - nakon što su isplivale informacije o tome kako je Hefner volio sve snimati, postoji nagađanje da bi se negdje u Playboy vili mogla nalaziti kompilacija raznih seksualnih radnji.

Da je Hugh Hefner živ, vjerojatno bi morao odgovorati za mnoge kasete koje su pronađene u njegovom domu, jer snimanje seksa bez dopuštenja je zločin u Kalifoniji.

Bizarne tajne Hugh Hefnera

Playboyeve zečice su otkrile mnoge bizarne stvari o pokojnom Hugh Hefneru, navodno se bio toliko zasitio žena da je u jednom trenutku prešao na seksualno iskorištavanje pasa. Dokumentarca serija "Tajne Playboya" izašla je u ponedjeljak, 24. siječnja i sastoji se od 10 dijelova u kojima se razotkrivaju strašne tajne pokojnog mogula, koji je do sada bio cijenjen kao božanstveni pastuh, koji se šulja po svom imanju u svilenoj pidžami.

"Bio je grabežljivac", rekla je za The Post Hefnerova bivša djevojka Sondra Theodore (65). "Gledala sam ga, gledala sam njegovu igru. I gledala sam mnoge djevojke kako prolaze kroz vrata Playboy Mansiona, dolazile su lijepe, a odlazile umorne i iscrpljene", piše TMZ.

'Playboy kult'

Bivša zečica Holly Madison (42) otkrila je još neke detalje o Playboy vili u dokumentarnom serijalu.

Holly je u Playboy vili živjela od 2001. do 2008. dok je izlazila s osnivačem Playboya i mogulom Hughom Hefnerom. "Gledajući unatra, mislim da je razlog zbog je Playboyeva vila imala "kultnu" vibru, taj što smo svi na neki način očekivali da ćemo o Hefu razmišljati kao o nekom stvarno dobrom tipu", prisjetila se u dokumentarcu zvijezda serije "Girl Next Door", koju je režirao Hefner .

Osim Playboyevih zečica, u dokumentarcu svoje su viđenje Hefnera dali i njegovi nekadašnji suradnici. Prema Mikiju Garciji, bivšem direktoru "Playmate" promocije: "Bilo je to kultno mjesto. Žene su bile njegovane i navodilo ih se da vjeruju da su dio ove obitelji. Hefner je doista vjerovao da posjeduje te žene. Imali smo djevojke koje su se predozirale, koje su počinile samoubojstvo", rekao je Garcija u dokumentarcu.

Dokumentarac također otkriva kako su Hefnerovi seksualni interesi ponekad bili na rubu jezive tiranije. Stradali su ponekad i psi. "Jednom sam ušla u sobu i on je bio u našem psu. Rekla sam mu, što to radiš, a on mi je odgovorio da i psi imaju potrebe", rekla je Theodore, bivša Hefnerova djevojka.