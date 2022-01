SEKS BORBE, POLICIJSKI SAT I ORGIJE / Najbizarnije priče Playboyeve vile: Zečice nakon 21 nisu smjele iz soba, a vikendom su tamo bila Hefnerova djeca

Hugh Hefner preminuo je u 91. godini života, a u tom dugom životu vijeku radio je sve i svašta, to dokazuju i ove lude priče. Hugh Hefner, čovjek koji je započeo medijsko carstvo Playboya, u svijetu je poznat po luksuznom životu i po ljubavi o kojoj većina muškaraca može samo sanjati. 1960.-ih, Hefner je postao legenda. Zabave priređene u njegovim Playboy vilama u Chicagu i Los Angelesu bile su poznate po orgijama na kojima se ležerno dijelila droga, a Hefner je, naravno, bio u središtu svega toga. Nosio je svoj kultni svileni ogrtač i okružen ljepoticama dočekivao je slavne goste. Hefner je vjerojatno jedini čovjek koji je živio s toliko prelijepih djevojaka na raskošnom imanju, i za sve to je znao gotovo cijeli svijet. Međutim, nije sve bilo med i mlijeko. Neke od priča koje su isplivale iz Playboy palače, koje prenosi The Richest, stvarno su odvratne, više vam donosimo u listalici.