Hrvatski vatreni zaprosio dugogodišnju djevojku: Nekoliko mjeseci čekao njezin odgovor

Kako prenosi tportal, pozivajući se na pouzdan izvor blizak paru, hrvatski nogometni reprezentativac Kristijan Jakić (28) zaručio se sa svojom dugogodišnjom djevojkom Lucijom Jelić. Nogometaš, koji svoj privatni život rijetko dijeli s javnošću, ovu je veliku životnu odluku donio daleko od očiju medija.

Prema informacijama, vjenčanje se neće održati tijekom 2026. godine jer je Jakić u potpunosti fokusiran na nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, no izvori navode kako su pripreme za veliki dan već započele.

O njegovoj odabranici dosad se znalo vrlo malo. Sam Jakić je ranije tek kratko spominjao da je Lucija vizažistica te da ima vlastiti salon za šminkanje koji je sama financirala. Razlog njegove diskrecije, kako je ranije izjavio u intervjuu za Gloriju, leži u želji da zaštiti privatni život, budući da su, kako je rekao, veze nekih njegovih kolega pucale zbog uvreda koje su njihove partnerice dobivale na društvenim mrežama.

Zanimljivo je da je upravo preko društvenih mreža započela i njihova ljubavna priča. Nakon što su se upoznali na moru, Jakić joj se javio putem Instagrama, no odgovor je čekao čak tri mjeseca. Tek nakon što joj je ponovno poslao poruku, započelo je dopisivanje koje je ubrzo preraslo u vezu.

„Napisao sam joj da je lijepa… Nakon toga smo se počeli dopisivati, a kasnije otišli na večeru. Odmah smo kliknuli, ali isprva se nije htjela vezati za nogometaša jer često putujemo, a i nogometaši nemaju baš najbolju reputaciju kada je riječ o vezama“, ispričao je Jakić za Gloriju.

Društvene mreže kasnije su otkrile identitet djevojke koja je osvojila srce hrvatskog reprezentativca. Riječ je o Luciji Jelić iz Širokog Brijega, koja danas živi i radi u Augsburgu, gdje vodi vlastiti salon i gdje trenutačno igra i Kristijan Jakić.

