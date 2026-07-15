Hrvatska Kim Kardashian u šetnji sa sinom, svi su gledali u jedan skupocjeni detalj

Poznata hrvatska influencerica Jelena Perić (35) raznježila je svoje pratitelje serijom fotografija iz Zadra. U društvu sina Tea (6), Jelena je podijelila nekoliko trenutaka iz večernje šetnje, a objavu je sažela u samo dvije, ali moćne riječi: "Moj svijet."

View this post on Instagram A post shared by Jelena Peric (@j_make_up) Sina Tea, Jelena je dobila u vezi s bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem (33). Par je prekinuo zaruke 2022. godine, no ostali su u dobrim odnosima i zajedno brinu o sinu. Nakon ljubavnog brodoloma, influencerica je ponovno sretna, a iako vješto skriva identitet novog partnera, na društvenim mrežama povremeno podijeli pokoji detalj koji otkriva da ponovno ljubi.

Skupocjeni modni odabir

Osim dirljivih obiteljskih trenutaka, Jelenina objava privukla je pažnju i zbog njezinog besprijekornog modnog izdanja. Odjevena u elegantni crni dvodijelni komplet koji se sastojao od topa otvorenih leđa i duge suknje, influencerica je ponovno pokazala istančan ukus. Ipak, jedan je detalj posebno zapeo za oko modnim znalcima i izazvao raspravu. Riječ je o iznimno popularnim Pradinim 'Monolith' sandalama, prepoznatljivim po masivnom, robusnom gumenom potplatu koji spaja retro estetiku s modernim dizajnom. Ovaj luksuzni komad obuće, čiju je prisutnost primijetio i jedan pratitelj u komentarima, postiže cijenu i do 1100 eura, ovisno o modelu i prodajnom mjestu.