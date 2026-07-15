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VJEČNA LJUBAV /

Hrvatska Kim Kardashian u šetnji sa sinom, svi su gledali u jedan skupocjeni detalj

Hrvatska Kim Kardashian u šetnji sa sinom, svi su gledali u jedan skupocjeni detalj
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jelena Perić, poznata i kao hrvatska Kim Kardashian, na svojem je Instagramu podijelila fotografije iz šetnje Zadrom sa svojim sinom

15.7.2026.
11:21
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
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Poznata hrvatska influencerica Jelena Perić (35) raznježila je svoje pratitelje serijom fotografija iz Zadra. U društvu sina Tea (6), Jelena je podijelila nekoliko trenutaka iz večernje šetnje, a objavu je sažela u samo dvije, ali moćne riječi: "Moj svijet."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jelena Peric (@j_make_up)

 

Sina Tea, Jelena je dobila u vezi s bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem (33). Par je prekinuo zaruke 2022. godine, no ostali su u dobrim odnosima i zajedno brinu o sinu. Nakon ljubavnog brodoloma, influencerica je ponovno sretna, a iako vješto skriva identitet novog partnera, na društvenim mrežama povremeno podijeli pokoji detalj koji otkriva da ponovno ljubi. 

Skupocjeni modni odabir

Osim dirljivih obiteljskih trenutaka, Jelenina objava privukla je pažnju i zbog njezinog besprijekornog modnog izdanja. Odjevena u elegantni crni dvodijelni komplet koji se sastojao od topa otvorenih leđa i duge suknje, influencerica je ponovno pokazala istančan ukus. Ipak, jedan je detalj posebno zapeo za oko modnim znalcima i izazvao raspravu. Riječ je o iznimno popularnim Pradinim 'Monolith' sandalama, prepoznatljivim po masivnom, robusnom gumenom potplatu koji spaja retro estetiku s modernim dizajnom. Ovaj luksuzni komad obuće, čiju je prisutnost primijetio i jedan pratitelj u komentarima, postiže cijenu i do 1100 eura, ovisno o modelu i prodajnom mjestu. 

Jelena PerićJelena Perić InstagramSinZadarInstagram
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