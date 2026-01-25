FREEMAIL
'SKI DATE' /

Hrvatska Kim Kardashian objavila fotografiju sa skijanja i pokrenula nagađanja o novom dečku

Hrvatska Kim Kardashian objavila fotografiju sa skijanja i pokrenula nagađanja o novom dečku
Foto: Matija Habljak/pixsell

Zagrljaj s misterioznim muškarcem izazvao je lavinu komentara i nagađanja fanova

25.1.2026.
22:03
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Hrvatska influencerica i Instagram zvijezda Jelena Perić ovih dana uživa na Jahorini, ostavivši kišni Zagreb iza sebe. Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju sa skijanja uz kratak opis: "ski date", što je izazvalo nagađanja da više nije solo.

Šuškanja o mogućoj novoj ljubavi počela su još prošlog ljeta, kada je Jelena objavila fotografiju na kojoj se grli s nepoznatim muškarcem. Njegov identitet još uvijek nije otkrila, a Jahorina je, čini se, samo nastavak priče.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Jelena Peric (@j_make_up)

Prošla veza i privatni život

Jelena je prethodno bila u dugogodišnjoj vezi s bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem, s kojim ima sina Tea. Njihova veza okrunjena je i zarukama koje su trajale tri godine, no ljeto 2022. donijelo je kraj.

Hrvatska Kim Kardashian

Jelena je široj javnosti poznata već desetak godina, a zbog nevjerojatne fizičke sličnosti s američkom reality zvijezdom Kim Kardashian, mediji su je prozvali "hrvatskom Kim K." Britanski Daily Mail opisao ju je kao najbolju Kiminu dvojnicu, a to joj je pomoglo da privuče međunarodnu publiku i stotine tisuća pratitelja - trenutno ih ima 915 tisuća.

Iza savršenih fotografija skriva se puno rada. Još 2016. godine istaknula je da posao influencerice nije lagan: "Ja nemam slobodan dan. Doima se lagano, ali nije. Cijelo vrijeme radim", rekla je za 24sata. Po jednoj objavi, može zaraditi iznos prosječne hrvatske plaće, dok američke Instagram zvijezde naplaćuju i nekoliko tisuća dolara po fotografiji.

Jelena je više puta naglasila da nikada nije htjela biti polugola poput Kim Kardashian: "Vrh moje golotinje je fotografija u bikiniju. Ne želim biti polugola, ja sam se opredijelila za šminku."

