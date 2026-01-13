FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLJUŠTE REAKCIJE /

Hrvatice zaludio zgodni policajac, komentari zapalili društvene mreže: 'Kazni me, majke ti!'

Hrvatice zaludio zgodni policajac, komentari zapalili društvene mreže: 'Kazni me, majke ti!'
×
Foto: Policija Hrvatske/facebook

Iako je cilj objave bio upozoriti vozače na opasne uvjete na cestama, reakcije korisnika društvenih mreža krenule su u sasvim drugom smjeru

13.1.2026.
13:45
Hot.hr
Policija Hrvatske/facebook
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na Facebook stranici Policija Hrvatske prije nekoliko dana objavljena je naizgled rutinska fotografija – mladi policajac stoji pokraj službenog vozila uz kratku, ali važnu poruku: “Oprezno u prometu zbog moguće poledice.”

Iako je cilj objave bio upozoriti vozače na opasne uvjete na cestama, reakcije korisnika društvenih mreža krenule su u sasvim drugom smjeru.

U vrlo kratkom roku objava je prikupila više od 7.000 lajkova i oko 400 komentara, a među najaktivnijima su bile – Hrvatice.

Žene 'poludjele' u komentarima

Naime, ozbiljno upozorenje o prometnoj sigurnosti palo je u drugi plan, dok je pažnju javnosti u potpunosti preuzeo markantni policajac s fotografije. Komentari ispod objave ubrzo su se pretvorili u niz duhovitih, ali i prilično izravnih opaski na račun njegovog izgleda.

„A gdje ovaj gospodin zaustavlja? Da projurim na biciklu“, „Sad mi je čak i žao što ne vozim… hoće me ganjat ako pretrčim preko zebre??“,„Kazni me, majke ti!“, „Gdje operira ovaj gospodin, da se poskliznem“, „Di je ta poledica točno, pitam za prijateljice…“ – samo su neki od komentara koji su preplavili objavu.

Inače, kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, fotografija je snimljena u zaleđu Šibenika, točnije na području oko Drniša, a policajac s fotografije zaposlenik je Policijske uprave šibensko-kninske.

Iako je objava nenamjerno postala viralni hit, iz Policije ipak podsjećaju kako je osnovna poruka i dalje ista – oprez u prometu, osobito u zimskim uvjetima. Jer, bez obzira na to tko stoji pokraj službenog automobila, poledica ostaje jednako opasna.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Iranac u Hrvatskoj za Direkt: 'Gospodine Trump trebamo samo podršku iz zraka, evo što ciljati'

PolicajacPoledica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PLJUŠTE REAKCIJE /
Hrvatice zaludio zgodni policajac, komentari zapalili društvene mreže: 'Kazni me, majke ti!'