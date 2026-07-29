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DUGOGODIŠNJA BORBA /

'Bila sam na prvoj dijeti s 5 godina': Hilaria Baldwin iskreno o teškom poremećaju prehrane

'Bila sam na prvoj dijeti s 5 godina': Hilaria Baldwin iskreno o teškom poremećaju prehrane
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Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Supruga poznatog glumca otkrila je detalje borbe s poremećajima u prehrani, ali i kako je uspjela pobjediti bolesti i spasiti si život prije nego što je postala majka

29.7.2026.
17:27
Hot.hr
-/INSTAR Images/Profimedia
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Autorica i supruga glumca Aleca Baldwina (68), Hilaria Baldwin (42), javno je progovorila o svojoj dugoj borbi s poremećajima u prehrani. U nedavnom intervjuu podijelila je s čime se sve suočavala, od anoreksije i bulimije do prejedanja, potičući time važan razgovor o mentalnom zdravlju.

 

'Bila sam na prvoj dijeti s 5 godina': Hilaria Baldwin iskreno o teškom poremećaju prehrane
Foto: JOHN ANGELILLO/UPI/Profimedia

Od anoreksije do prejedanja

"Prošla sam sve - anoreksiju, bulimiju, prejedanje i izgladnjivanje", otkrila je Hilaria. Dodala je da je stanje bilo toliko loše da se "bojala koliko kalorija ima u pasti za zube". Ispričala je kako je na prvu dijetu krenula s pet godina te se godinama borila s nemogućnošću prepoznavanja osjećaja gladi ili sitosti.

"Kad se danas osvrnem, vidim da sam izgledala sasvim u redu. Ali tada sam mislila da sam golema. Jednostavno sam vjerovala da sa mnom nešto nije u redu", prisjetila se. Naglasila je kako se svim silama trudila oporaviti prije nego što je postala majka, a vjeruje da joj je u tome pomogao i ADHD jer se mogla hiperfokusirati na proces ozdravljenja.

"Ne želim ovako živjeti, nesretna sam. Ne mogu imati kvalitetne veze i prijateljstva, ne mogu ići s ljudima na večere. Sve je to bilo užasno stresno", prisjetila se.

Slavni kao podrška mentalnom zdravlju

U 2026. godini, kada je potražnja za psihološkom pomoći na rekordnim razinama, a anksioznost i stres postaju primarni problemi  društva, ovakve su priče važnije no ikad. Zvijezde poput Demi Lovato, Lady Gage i Taylor Swift također su otvoreno dijelile svoja iskustva, pomažući milijunima ljudi da se osjećaju manje usamljeno u svojim borbama.

Kroz svoju iskrenost, Hilaria Baldwin ne samo da dijeli osobnu priču o pobjedi, već i pruža nadu te poticaj svima koji se bore u tišini, podsjećajući ih da je traženje pomoći znak snage, a ne slabosti.

Hilaria BaldwinAlec BaldwinPoremecaji U Prehrani
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