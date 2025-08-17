Heidi Klum (52) pozirala potpuno gola i bez šminke - reakcije podijeljene

Njemačko-američka manekenka i voditeljica Heidi Klum (52) ponovno je zapalila društvene mreže. Za francuski magazin Paris Match pozirala je potpuno gola i bez trunke šminke, a fotografije su u kratkom roku obišle svijet.

Slavna 52-godišnjakinja trenutno uživa na odmoru sa suprugom, glazbenikom Tomom Kaulitzom, na otoku Sveti Bartolomeju, u kojeg se, kaže, zaljubila još prije više od 30 godina. Upravo tamo par ima kuću s koje se često javljaju fanovima.

– Ostatak godine jedva da znam kako izgleda vikend, Tom i ja stalno radimo i putujemo. Ovo su zaista zasluženi praznici – rekla je Klum za Paris Match.

Foto: Profimedia

Iako često dijeli i intimnije detalje iz privatnog života, naglašava kako joj upravo brak s 16 godina mlađim Tomom donosi ravnotežu i sreću. Za njega kaže da joj je savršeni partner, a razlika u godinama za njih uopće nije problem.

Heidi je i ovog ljeta pokazala da se osjeća sjajno u vlastitoj koži te da slobodno uživa u životu – baš onako kako želi.

