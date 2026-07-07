Harry Styles ostvario ono što se činilo gotovo nemogućim i postavio novi Guinnessov rekord

Harry Styles (32) ponovno je pomaknuo granice i službeno ušao u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je završio impresivnu seriju od 12 koncerata na stadionu Wembley u sklopu svoje turneje „Together, Together“. Guinness World Records službeno je priznao novi rekord, istaknuvši kako je riječ o iznimnom postignuću koje potvrđuje razmjere Stylesove popularnosti, ali i njegov izniman odnos s publikom. Styles je svoj rekordni niz započeo u lipnju a koncerte završio u srpnju i time je postavio novi rekord za najdužu koncertnu rezidenciju jednog glazbenika na Wembleyju tijekom jednog niza nastupa. Prethodni rekord držao je Coldplay, koji je 2025. godine održao 10 koncerata na istom stadionu.

Ovaj uspjeh još je značajniji jer je Styles prvotno planirao samo šest nastupa u Londonu, ali je zbog ogromnog interesa obožavatelja broj koncerata udvostručen na 12. Svaka večer na Wembleyju bila je ispunjena tisućama obožavatelja iz cijelog svijeta koji su došli čuti njegove najveće hitove i proslaviti njegov povratak na pozornicu. Tijekom posljednjeg nastupa emocije su bile posebno snažne a Styles se zahvalio svojim obožavateljima i prisjetio se puta koji ga je doveo od početaka u The X Factor UK do jednog od najvećih stadiona na svijetu.

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