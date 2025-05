Domaća pjevačica čeka djevojčicu: Otkrila ime djeteta te sve o pripremama za porod

Kažu da je majčinstvo najljepše životno razdoblje. Upravo u toj čarobnoj fazi života nalazi se i talentirana pjevačica Hana Mašić (33), koja s osmijehom na licu broji dane do trenutka kada će po prvi put primiti svoju djevojčicu u naručje.

Iako je trudnoća bila iznenađenje, Hana ju je prihvatila s radošću. Sa svojim partnerom, s kojim živi u Beogradu, priprema se za novu ulogu u životu. S nama je podijelila kako se osjeća tijekom trudnoće, kako je reagirala kad je saznala da će postati mama i kako će nazvati bebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nedavno ste obznanili javnosti da čekate svoje prvo dijete. Čestitke! Kako teče trudnoća? Kako se osjećate, imate li mučnine, promjene raspoloženja ili neobične želje za hranom?

Hvala na čestitkama. Zaista sam sretna trudnica – tijekom trudnoće nisam imala mučnine, osim što sam jednom povratila na samom početku i upravo sam tada saznala da sam trudna. Osjećam se odlično i vrlo sam aktivna. Nastavila sam s treninzima kao i prije, samo sam smanjila težine koje dižem i intenzitet. Boksala sam do prije mjesec dana (moram naglasiti da takvu vrstu treninga ne preporučujem trudnicama koje nisu bile aktivne na taj način prije trudnoće).

Što se tiče promjena raspoloženja, tu sam "žrtva" – malo plačem, malo se smijem. U posljednje vrijeme sam poprilično osjetljiva, ali stvarno uživam u slobodnom vremenu. Ne osjećam neobične želje za hranom, ali kao i uvijek, stalno mi se jede nešto slatko. Obožavam sve što je čokoladno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako ste se osjećali kada ste saznali da ste trudni? Kako su vaša obitelj i partner reagirali na ovu divnu vijest?

Moram priznati da sam se ugodno iznenadila jer trudnoću tada nisam planirala. Znala sam da želim biti majka kroz nekoliko godina, ali najbolje stvari u životu često se dogode neočekivano – tako je bilo i s ovom trudnoćom. Svi su bili presretni, a ja sam najviše sretna posljednjih mjesec dana jer se termin približava i sve više postajem svjesna što me čeka.

Otkrili ste da čekate djevojčicu. Znate li već kako ćete je nazvati?

Da, i to mi je bila velika želja – oduvijek sam htjela djevojčicu. Zvat će se Leyla.

Jeste li već počeli s pripremama za dolazak bebe? Jeste li krenuli s kupovinom odjeće, kolica, krevetića?

Jesam, pripreme su počele prije mjesec dana. Sve je već odabrano i polako pristiže na adresu. Soba za dojenje je gotova, kolica su stigla, a u ladicama je već nešto odjeće i sve što mi treba za bolnicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imate li strah od poroda? Pohađate li trudničke tečajeve ili radite vježbe za trudnice?

Imam, jako se bojim i stalno ispitujem majke oko sebe o njihovim iskustvima. Završila sam trudnički tečaj i još uvijek sam u kontaktu s voditeljicom jer se uvijek pojavi neko novo pitanje. Kupila sam nekoliko knjiga koje redovito čitam kako bih bila što bolje informirana. Vježbe za trudnice radim svakodnevno, a često i šetam oko Jaruna. Fokus mi je na zdjelici i pravilnom disanju tijekom vježbanja.

Razmišljate li već o životu nakon poroda? Planirate li uzeti pauzu i posvetiti se majčinstvu ili se brzo vraćate poslu?

Naravno, po prirodi sam organizirana osoba i volim imati sve isplanirano unaprijed jer mi to daje osjećaj sigurnosti. Pjevala sam do prije mjesec dana, ali sam birala nastupe koji su mi fizički odgovarali. Tako ću i nakon poroda – ne želim izlaziti na večernje nastupe ako to znači da ću morati biti odsutna od kuće i djeteta. Prvih nekoliko mjeseci neću raditi i veselim se porodiljnom. Želim kvalitetno vrijeme posvetiti svom djetetu. Planiram usmjeriti karijeru u nešto drukčijem pravcu, primjerice influencingu, sve dok ne budem spremna za noćne gaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo bi moglo uznemiriti Hrvate: Dijete po rođenju dobiva majčino prezime?