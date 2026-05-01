Gorka tajna iza dugogodišnjeg rock braka: Trudie je bila susjeda. Spetljali su se, pa je ostavio ženu i djecu

U turbulentnom svijetu rock and rolla, gdje su dugovječni brakovi rijetkost poput ljetnog snijega, glazbena ikona Sting i njegova supruga Trudie Styler predstavljaju svojevrsno čudo. Njihova veza, koja traje gotovo četiri desetljeća, simbol je postojanosti. Ipak, put do te idile bio je popločan skandalom, slomljenim prijateljstvom i brakom koji se raspao pod svjetlima reflektora. Njihova priča nije započela kao bajka, već kao afera koja je zauvijek promijenila živote troje ljudi.

Prije nego što je Trudie postala središte njegova svijeta, Sting, rođen kao Gordon Sumner, bio je u braku s talentiranom irskom glumicom Frances Tomelty.

Brak s irskom glumicom i dolazak nove susjede

Sting i Frances vjenčali su se 1976. godine, u vrijeme dok je on bio tek glazbenik na početku karijere, a njegov bend 'The Police' još nije postigao globalnu slavu. Frances je bila uspješna glumica, članica cijenjene Royal Shakespeare Company, a zajedno su dobili dvoje djece: sina Josepha i kćer Fuchsiu Katherine.

Živjeli su u stanu u londonskom naselju Bayswater, a njihov život činio se kao tipična priča mladog para koji balansira između obitelji i karijere u usponu.

Idila je počela pucati dolaskom nove susjede. Glumica Trudie Styler uselila se u stan samo dvoja vrata dalje. Sudbina je htjela da se Trudie i Frances upoznaju i postanu bliske prijateljice nakon što su zajedno glumile u produkciji "Macbetha".

Trudie je prvi put vidjela Stinga kako hoda ulicom u ljeto 1977. godine. "Imao je zelenu kosu. Pomislila sam, sviđa mi se taj tip", priznala je godinama kasnije za The Guardian.

U tom trenutku, on je bio oženjeni muškarac s novorođenim sinom, a ona prijateljica njegove supruge. Nekoliko godina živjeli su kao susjedi, a prijateljstvo između dviju žena bilo je čvrsto. No, ispod površine, rađala se privlačnost koja će uskoro razoriti sve pred sobom.

Prijateljstvo, privlačnost i afera iza zatvorenih vrata

Nitko ne zna točan trenutak kada je platonska veza između Stinga i Trudie prerasla u nešto više. Afera je započela oko 1982. godine, u tajnosti, iza leđa Frances Tomelty. Sam Sting je u svojoj autobiografiji "Broken Music" opisao kako se zaljubio u Trudie čim ju je upoznao. Opisao ju je kao "ranjenog anđela", fasciniran ožiljkom na njezinom licu koji, kako je napisao, "nije umanjivao njezinu ljepotu".

Situacija je bila daleko od idealne, što je i sama Trudie potvrdila. "Bila je to najmanje idealna situacija koju možete zamisliti", rekla je jednom prilikom. Sting je bio oženjen za njezinu najbolju prijateljicu, a i ona je u to vrijeme bila u vezi s drugim muškarcem.

Stvari su eskalirale 1983. godine kada je Trudie ostala trudna. Pridružila se 'The Policeu' na svjetskoj turneji, a vijest o trudnoći označila je kraj svakoj nadi da se brak Stinga i Frances može spasiti. Sting je na jednoj konferenciji za novinare javno opisao Trudie kao svoju "ljubavnicu", što joj je, kako je kasnije priznala, naštetilo glumačkoj karijeri. Preko noći su poslovne ponude presušile.

'Nismo ponosni, jednostavno se dogodilo'

Razvod Stinga i Frances Tomelty finaliziran je 1984. godine, iste godine kada je Trudie rodila njihovo prvo dijete, kćer Bridgette Michael. Frances se nakon razvoda nikada nije preudala. Ostala je posvećena svojoj glumačkoj karijeri i odgoju djece koju je dobila sa Stingom.

Iako su izgradili zajednički život, ni Sting ni Trudie nikada nisu skrivali žaljenje zbog načina na koji je njihova veza započela. "Nijedno od nas nije ponosno na situaciju koja se dogodila - jednostavno se dogodila", izjavila je Trudie.

"Voljeli smo se, živjeli smo zajedno, a onda smo se vjenčali i dobili još djece. I to je naša životna priča."

Nakon Bridgette, par je dobio još troje djece: Jakea, Eliot i Giacoma. Sting, koji je jednom izjavio da nikada nije planirao biti otac, svojih šestero djece nazvao je "najsretnijim nesrećama" u svom životu. Uvijek je inzistirao na tome da njegova djeca budu neovisna i da se ne oslanjaju na njegovo bogatstvo.

"Ne želim im ukrasti životnu avanturu, a to je da sami zarađuju za život", rekao je u jednom intervjuu.

Desetljeće čekanja i tajna dugovječnog braka

Iako su vezu započeli početkom osamdesetih, Sting i Trudie čekali su cijelo desetljeće prije nego što su se vjenčali. Sudbonosno "da" izrekli su 1992. godine na raskošnoj ceremoniji u Wiltshireu u Engleskoj, okruženi brojnim slavnim gostima.

Danas, nakon više od trideset godina braka, njihov odnos djeluje čvršće no ikad. Na pitanje o tajni njihova uspjeha, Sting je za časopis People jednostavno odgovorio.

"Ljudi me pitaju kako je trajalo toliko dugo. Kažem im: 'Pa, to je svojevrsno čudo, ali ne uzimamo ga zdravo za gotovo'."

Naglasio je ključnu razliku između ljubavi i sviđanja.

"Mi smo i prijatelji. Volimo se, ali mi se i sviđamo jedno drugome - a to je važna razlika. Ljubav je strast i sve te stvari, ali stvarno voljeti nečije društvo je nešto drugačije i to traje duže. Budite u braku sa svojim najboljim prijateljem."

Njihov put možda nije započeo kao romantična priča iz filma, već kao bolna i komplicirana afera. Ipak, Sting i Trudie Styler uspjeli su iz kaosa izgraditi jedan od najstabilnijih brakova u svijetu slavnih, dokazujući da ponekad i priče s najtežim počecima mogu imati sretan kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni David Attenborough uskoro slavi 100. rođendan: Proslavit će to objavom neviđenih snimki