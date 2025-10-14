Goran Ivanišević otkrio da njegov sin seli na drugi kraj svijeta: 'Ovo neće biti lako'

Naš proslavljeni tenisač i trener Goran Ivanišević podijelio je s pratiteljima na Instagramu objavu posvećenu sinu Emanuelu (18), otkrivši da se mladi Ivanišević nalazi pred velikom životnom odlukom - odabirom fakulteta.

Tenisač je objavio seriju fotografija iz SAD-a, gdje je sa sinom, kojeg od milja zove Manči, proveo deset dana obilazeći pet prestižnih sveučilišta. U opisu je zahvalio svima koji su im omogućili "nezaboravno iskustvo" i naglasio kako je sada na njegovom sinu da donese tešku odluku o svom budućem domu i nastavku teniske karijere.

"Ovo će biti sve samo ne lak izbor", napisao je, između ostalog, Goran.

Njegovi pratitelji reagirali su s oduševljenjem, preplavivši objavu porukama podrške i lijepim željama. Komentari poput "Sretno!" i "Najbolje želje, Manči " nizali su se ispod fotografija, a mnogi su pohvalili Goranovu posvećenost ulozi oca.

Čime se Goran Ivanišević trenutno bavi?

Ova objava dolazi u vrijeme kada Ivanišević, nakon iznimno uspješne suradnje s Novakom Đokovićem i kraćih angažmana s Elenom Rybakinom i Stefanosom Tsitsipasom, trenutno nije aktivno angažiran kao trener. Čini se da je pauzu od profesionalnih obaveza iskoristio kako bi se u potpunosti posvetio obitelji i pružio podršku sinu u jednom od najvažnijih trenutaka u njegovoj mladoj karijeri.

Podsjetimo, Goran Ivanišević bio je u braku s Tatjanom Dragović od 2009. do 2013. godine. Tijekom tog braka dobili su dvoje djece: sina Emanuela i kćer Amber Mariju (22). Nakon razvoda, Ivanišević je 2015. godine stupio u brak s Nives Čanović, radijskom voditeljicom, s kojom je dobio sina Olivera (7).

