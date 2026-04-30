KALEY CUOCO /

Glumica 'Teorije velikog praska' selfijem poručila: 'Nitko ne bi smio ovako izaći iz kuće'

Glumica 'Teorije velikog praska' selfijem poručila: 'Nitko ne bi smio ovako izaći iz kuće'
Foto: o05/Zuma Press/Profimedia

Kaley Cuoco ponovno je iznenadila fanove potpuno neočekivanim i pomalo nevjerojatnim outfitom u kojem bi se samo najhrabriji odlučili napustiti dom

30.4.2026.
12:55
Hot.hr
Da američke glumice nisu uvijek tako sređene i glamurozne, dokazala je posljednjom fotografijom i Kaley Cuoco, 40-godišnja glumica koju znamo kao Penny iz omiljenog sitcoma "Teorija velikog praska".

Cuoco je jedna od onih glumica koje se ne trude idealizirati svoj život na visokoj nozi te na društvenim mrežama nerijetko pokazuje i "svoje pravo ja", odnosno sebe bez šminke i bez napravljene frizure. Ovaj put otišla je i korak dalje pa je pokazala outfit kakav bi rijetko kome pao na pamet.

"Bacila sam pogled na sebe i pomislila... nitko ne bi smio ovako izaći iz kuće. Haha", napisala je Cuoco objavivši fotografiju u kariranoj košulji, kratkim biciklističkim tajicama, čarapama, Adidas natikačama i skupocjenoj torbici talijanskog luksuznog brenda Bottega Veneta.

Foto: Kaley Cuoco/Screenshot/Instagram

"Smiješno je, ali četrdeseta je baš čudna godina. Kad sam navršila 30, imala sam milijun planova i razmišljanja o životu. A onda dođeš do 40 i shvatiš, život je potpuno drugačiji", rekla je glumica u intervjuu za Good Housekeeping govoreći kako je s godinama prigrlila život s mentalitetom koji manje osuđuje.

