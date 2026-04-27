Emotivna uspomena: Objavljena dosad neviđena fotografija sa seta serije 'Teorije velikog praska'

Bio je to trenutak koji su obožavatelji serije "Teorija velikog praska" čekali sezonama: vjenčanje Amy Farrah Fowler i Sheldona Coopera. 50-godišnja glumica Mayim Bialik, koja je utjelovila simpatičnu neurobiologinju, sada je sve podsjetila na čaroliju stvaranja te kultne epizode objavivši rijetku fotografiju s probe.

Na objavljenoj fotografiji Bialik pozira s 53-godišnjim kolegom Jimom Parsonsom, čime je obožavateljima serije pružila pogled na atmosferu koja je vladala iza kulisa jednog od najemotivnijih trenutaka u povijesti serije.

"Čini se da je ovo s probe za vjenčanje Amy i Sheldona. Trag: tijara!", napisala je glumica u opisu podsjetivši milijune obožavatelja na epizodu koja se emitirala u finalu jedanaeste sezone.

Vjenčanje Amy i Sheldona, u epizodi nazvanoj "The Bow Tie Asymmetry", bio je televizijski događaj za pamćenje.

Sama glumica ranije je otkrila kako je snimanje te scene za nju bilo iznimno emotivno jer ju je čitava atmosfera sa seta podsjetila na vlastiti brak i razvod. Uz to, haljina koju je Amy nosila, s plaštom i rukavicama, pažljivo je birana kako bi odražavala njezin jedinstven sanjarski karakter koji je dodatno začinjen tijarom koja je bila poseban detalj koji joj je Sheldon ranije poklonio u jednoj od epizoda.

Podsjetimo, u svibnju 2024. godine, Bialik i Parsons ponovili su svoje uloge Amy i Sheldona u finalu serije "Mladi Sheldon", prednastavka originalne serije. To je bilo njihovo prvo zajedničko pojavljivanje na ekranu u tim ulogama od završetka "Teorije velikog praska" 2019. godine, što je izazvalo oduševljenje publike i potvrdilo da je ljubav prema ovim likovima i dalje snažna.

