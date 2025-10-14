Glumac Alec Baldwin sletio s ceste zbog kamiona za smeće i uništio ženin Range Rover

Poznati holivudski glumac Alec Baldwin (67) doživio je prometnu nesreću u East Hamptonu, u saveznoj državi New York, dok se vozio s bratom Stephenom Baldwinom (59). O svemu su se oglasili na društvenim mrežama, a srećom – nitko nije ozlijeđen.

Kamion iznenada presjekao put

U videu koji je objavio na Instagramu, Baldwin je smirivao pratitelje naglasivši da su i on i njegov brat prošli bez ozljeda. Kako je ispričao, razlog nesreće bio je nagli manevar zbog kamiona za smeće koji mu je, prema njegovim riječima, "presjekao put".

– Bio je to kamion za smeće veličine kita. Morao sam naglo skrenuti kako bih izbjegao sudar, ali sam umjesto toga udario u ogromno drvo – objasnio je Baldwin.

Automobil pripada njegovoj supruzi

Posebno je istaknuo kako mu je najviše žao jer je vozio automobil svoje supruge Hilarije Baldwin (41).

– Razbio sam auto svoje žene. Žao mi je zbog toga, Hilaria – rekao je uz dozu samoironije.

Hilaria se kratko oglasila

Njegova supruga Hilaria također je objavila video, znatno kraći od Alecova, u kojem je potvrdila da su svi dobro.

– Najvažnije je da nitko nije ozlijeđen – poručila je kratko.

Tvrtka demantira upletenost

Portal TMZ kontaktirao je tvrtku kojoj pripada kamion za smeće. Iz firme tvrde da njihov vozač nije sudjelovao u incidentu. Istovremeno, predstavnik Stephena Baldwina izjavio je da je Stephen "dobro i zahvalan što se sve završilo bez posljedica".

Nesreća je, sudeći prema izjavama, izazvala više stresa nego štete – no i dalje se ne zna tko točno snosi odgovornost.

