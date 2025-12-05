Veliki problemi na internetu, srušile se brojne društvene mreže: Hitno se oglasili iz Cloudflarea

Američka kompanija za internetsku infrastrukturu Cloudflare u petak je objavila da je otklonila kvar koji je zahvatio njezinu nadzornu ploču (dashboard) i povezane aplikacije, a što je dovelo do prekida rada brojnih globalnih web-stranica, javlja CNBC.

Prekid je zahvatio više poznatih servisa, među kojima Downdetector, LinkedIn, mjenjačnicu kriptovaluta Coinbase te platformu za izdavaštvo Substack. U problemima su bili i oni koji su pokušali na Canvu ili neke AI-ove, X, Spotify...

Nakon što su se prvi problemi počeli širiti internetom, dionice Cloudflarea pale su čak 4,5% u predburzovnom trgovanju. Tvrtka je u početnoj objavi navela da istražuje uzrok, a samo nekoliko minuta kasnije izvijestila je da je “implementirala popravak” te prati stabilnost sustava. Nakon te objave dionice su smanjile gubitke i bilježile pad od oko 2%.

Drugi incident u nepunih mjesec dana

Ovo je drugi veći incident u manje od tri tjedna. Sličan Cloudflareov kvar 18. studenog je izazvao val poruka o pogreškama diljem interneta, tada ga je i sama tvrtka nazvala “neprihvatljivim”, naglašavajući ključnost svojih usluga za globalnu infrastrukturu.

Cloudflareov softver koristi velik broj organizacija širom svijeta, a tvrtka upravlja i štiti internetski promet za oko 20% weba. Među ključnim uslugama nalazi se i zaštita od DDoS napada, u kojima zlonamjerne skupine pokušavaju preplaviti poslužitelje golemim brojem zahtjeva kako bi ih izbacile iz funkcije.

