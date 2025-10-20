Globalni pad sustava! Mnoge od najvećih svjetskih aplikacija iznenada prestale raditi
Mnoge od najvećih svjetskih aplikacija i web stranica od jutra su iznenada prestale raditi. Među njima su Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo i Canva, koje pokazuju probleme putem web stranice Down Detector.
Izgleda da su problemi povezani s poteškoćama u Amazon Web Servicesu (AWS), koji pruža infrastrukturu na kojoj se zasniva veliki dio modernog interneta, piše Independent.
Problemi u Amazonu
Amazon je na svojoj stranici statusa usluga objavio da bilježi "povećane stope pogrešaka" i kašnjenja kod više AWS servisa. Problemi se posebno odnose na njihove sustave za pohranu i računalne resurse, uključujući Amazon DynamoDB i Amazon Elastic Compute Cloud, koji omogućuju tvrtkama najam prostora za pohranu i servera za pokretanje svojih usluga.
Među aplikacijama i servisima pogođenima problemima su, osim već spomenutih, i Ring, Clash Royale, Life360, MyFitnessPal, Xero, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Wordle, Coinbase, HMRC, Vodafone, PlayStation i Pokémon Go.
