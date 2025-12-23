Glazba ne poznaje granice: Ana Rucner i majka zasvirale skupa s dva kraja svijeta

Poznata hrvatska violončelistica, Ana Rucner (42), podijelila je na svom Instagram profilu iznimno emotivnu božićnu čestitku koja je dirnula njezine brojne pratitelje. U vrijeme blagdana, kada je obitelj najvažnija, Ana je zasvirala virtualni duet sa svojom majkom Snježanom Rucner (80). Izvele su pjesmu "Holy Night" (Tiha noć).

Povezane glazbom

U videu koji je objavila, Ana Rucner, odjevena u elegantnu crvenu baršunastu haljinu, svira svoje violončelo okružena božićnim ugođajem. Naime, trenutno boravi u Kini gdje radi na međunarodnim projektima. Snimka je vješto montirana s kadrovima njezine majke, Snježane, također cijenjene violončelistice i solistice Hrvatskog narodnog kazališta, koja svira u toplini obiteljskog doma uz kamin i svijeće.

"Majka i kći. Glazba kao veza. Božić kao dom - gdje god bile", napisala je Ana u opisu objave, savršeno saževši bit ovog dirljivog trenutka. Dodala je i molitvu: "Bože, čuvaj sve koje volimo, gdje god bili", te svima zaželjela sretan i blagoslovljen Božić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oduševljeni pratitelji

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu emotivnih reakcija i komentara. Pratitelji su bili duboko dirnuti gestom i ljepotom izvedbe. "Predivne i posebne! Sve vam blagoslovljeno i sretno bilo!", samo je jedan od mnogih komentara podrške. Posebno se istaknula poruka jedne pratiteljice koja je otkrila koliko ju je snimka pogodila: "Bravo Ana. Bravo za ovu melodiju. Suze si mi natjerala. Majka i kći." Ovaj komentar svjedoči o univerzalnoj poruci koju je Rucner poslala, a koja je odjeknula kod publike koja razumije i cijeni snažnu vezu između majke i kćeri.

Njezin boravak u Kini, gdje je s partnerom i bubnjarom Markom Duvnjakom održala niz uspješnih koncerata, najava je i veće turneje planirane za 2026. godinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zadnje pripreme za Božić uz kišobrane i toplu odjeću: A evo gdje bi mogle pasti i pahulje