Franka Batelić završila u bolnici: Otkrila što se dogodilo

Franka Batelić (33), hrvatska pjevačica i glumica, proživjela je neugodno iskustvo neposredno prije izvedbe mjuzikla Priča sa Zapadne strane u riječkom Hrvatskom narodnom kazalištu. Zbog ozbiljnih zdravstvenih problema završila je u bolnici, a o svemu je otvoreno progovorila na društvenim mrežama.

Kako je otkrila na Instagramu, Franka je tijekom vikenda dobila jaku infekciju dišnih puteva koja se vrlo brzo proširila na glasnice. Situacija je bila toliko ozbiljna da je, prvi put u životu, potpuno ostala bez glasa.

„Još jučer sam mislila da nema šanse da uspijem stati na pozornicu večeras“, napisala je pjevačica, ne skrivajući koliko ju je cijela situacija potresla.

Iskustvo koje se dogodilo prvi put

Za Franku, koja iza sebe ima bogato kazališno iskustvo, ovakav zdravstveni problem bio je potpuno novo i zastrašujuće iskustvo. Unatoč svemu, njezina iskrenost i otvorenost izazvale su brojne poruke podrške pratitelja.

Iza Franke Batelić stoji niz uspješnih opereta i mjuzikala, među kojima se posebno ističe mjuzikl Six. Taj je projekt osvojio prestižnu Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju operetu ili mjuzikl u cjelini, a Franka je za svoj rad dobila i dvije nominacije za najbolju žensku ulogu.

