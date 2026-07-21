Florence Pugh otkrila detalj sa snimanja Oppenheimera: Kamera se pokvarila usred intimne scene

Filmski spektakl "Oppenheimer" Christophera Nolana (55), koji je osvojio publiku i kritiku diljem svijeta, i dalje je izvor fascinantnih priča sa snimanja. Jedna takva, koja otkriva što se događa kada tehnologija zakaže u najosjetljivijem trenutku, nedavno je privukla pažnju na društvenim mrežama.

Nezgoda pretvorena u priliku

Tijekom snimanja jedne od ključnih intimnih scena između glumaca Cilliana Murphyja (50) i Florence Pugh (30), dogodio se tehnički kvar koji nitko nije mogao predvidjeti. Specijalizirana filmska kamera jednostavno je prestala raditi. "Usred naše scene seksa, kamera se pokvarila. Nitko to ne zna, ali dogodilo se", prisjetila se Pugh događaja. "Pokvarila se dok smo oboje bili goli, što, naravno, nije bio idealan trenutak."

Budući da se radilo o zatvorenom setu s minimalnim brojem ljudi, glumci su se morali pokriti i strpljivo čekati dok je ekipa pokušavala riješiti problem. Zamjena kamere nije bila opcija. Film je sniman posebnim, iznimno teškim i skupim 65-milimetarskim i IMAX 65-milimetarskim kamerama, kojih je na raspolaganju bio vrlo ograničen broj. Kako na setu nije bilo rezervne, jer je jedina druga već bila na popravku, pozvan je tehničar da kvar otkloni na licu mjesta. Bez obzira na neugodnu situaciju, Pugh se prisjetila kako je situaciju pokušavala ublažiti humorom.

Priča koja je ponovno postala aktualna

Ova anegdota nije samo glasina, već istinita priča koju je sama Florence Pugh ispričala na panel diskusiji koju je Universal organizirao u siječnju 2024. godine. Priča je ponovno postala aktualna i zbog izlaska novog filma Christophera Nolana, Odiseje, koji je odmah prestigao očekivane brojke i ostvario ogromnu zaradu.