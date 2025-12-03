Fátima Bosch zadržava krunu: 'Zaslužila sam pobjedu i ovo je tek početak'

Fátima Bosch ponijela je ovogodišnju titulu Miss Universe - no slavlje je ubrzo zasjenio val optužbi o namještenom izboru. U ekskluzivnom intervjuu za emisiju "Nightline", 27-godišnja Bosch konačno je progovorila i jasno poručila da krunu ne misli dati nikome.

'Bila sam prestrašena, ali ponosna'

Trenutak proglašenja pobjednice za nju je bilo ostvarenje sna, no kaže kako je odmah osjetila težinu optužbi koje su ju pratile. Otkrila je kako bi mnoge strah od gubitka krune natjerao da šute, ali dodaje: 'Moje dostojanstvo je važnije od bilo kojeg sna ili nagrade.'

Glasine već na početku

Od samog početka natjecanja, tvrdilo se da je izbor namješten, da je žiri sve unaprijed odlučio, a šuškalo se i o vezi njezina oca s vodstvom natjecanja. Međutim, ona je te optužbe oštro demantirala: 'Moj otac nema nikakve veze s organizacijom. To je ludo. Kako bi netko mogao kupiti krunu? Možda u Walmartu, ali ne na Miss Universe', poručila je.

'Nikada se neću odreći krune'

Na pitanje o mogućem odricanju od titule, odgovor je bio jasan: 'Naravno da ne, nikada se neću odreći ove krune. Nisam ovdje zbog slave, traženja muža ili manekenstva. Ovdje sam jer mi je Bog dao svrhu i misiju.'

Prema službenoj objavi organizacije, netom nakon krunidbe, njihov direktor je iz oporbe prešao na ograničenu ulogu, što se tumači kao korak prema stabilizaciji odnosa.

