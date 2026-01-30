FREEMAIL
MICHELE MORRONE

Fatalni Talijan za kojim lude žene diljem svijeta odmara u susjedstvu: Javio se iz Beograda

Fatalni Talijan za kojim lude žene diljem svijeta odmara u susjedstvu: Javio se iz Beograda
Foto: Profimedia

Talijanski glumac i glazbenik Michele Morrone, poznat po ulozi Massima Torricellija u kontroverznoj franšizi 365 dana, ponovno je oduševio svoje obožavatelja

30.1.2026.
18:20
Hot.hr
Profimedia
Talijanski glumac i glazbenik Michele Morrone (35), koji je stekao svjetsku slavu ulogom Massima Torricellija u kontroverznoj, ali iznimno popularnoj franšizi "365 dana", ponovno je uzburkao pratitelje na društvenim mrežama. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, koja ga prikazuje kako se opušta u Beogradu, zaintrigirao je milijune pratitelja i potaknuo nagađanja o razlozima njegova posjeta susjednoj državi. 

Misteriozan odmor u glavnom gradu Srbije

Na seriji od tri crno-bijele fotografije, Morrone je prikazan u opuštenom izdanju, kako uživa na elegantnom kauču u luksuznom prostoru koji podsjeća na hotelski apartman. Odjeven u jednostavnu majicu i traperice, sa sunčanim naočalama, glumac izgleda potpuno opušteno. Na jednoj fotografiji rukom pokazuje prema kameri, dok na drugoj stoji stol ispred njega s bocom šampanjca u ledu, dvije čaše i nekoliko slastica. Komentari ispod objave brzo su počeli pristizati, a obožavateljice iz cijelog svijeta nisu skrivale oduševljenje, ostavljajući poruke poput "Daddy" i "Želim ovu gozbu".

Fatalni Talijan za kojim lude žene diljem svijeta odmara u susjedstvu: Javio se iz Beograda
Foto: Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia

Burna godina iza zvijezde

Ovaj zasluženi odmor dolazi nakon iznimno uspješne godine za Morronea, koji se sve više trudi odmaknuti od uloge koja ga je proslavila i dokazati svoj glumački talent u raznolikim projektima. Njegov najnoviji film, psihološki triler "The Housemaid" iz 2025. godine, u kojem glumi uz Sydney Sweeney (28) i Amandu Seyfried (40), postigao je ogroman uspjeh na kino blagajnama, zaradivši više od tristo milijuna dolara diljem svijeta. Uspjeh filma bio je toliki da je već u siječnju ove godine potvrđen i nastavak, "The Housemaid's Secret", u kojem će Morrone reprizirati svoju ulogu.

Tijekom prošle godine, publika ga je mogla vidjeti i u nastavku popularnog filma "A Simple Favor" te u znanstveno-fantastičnom hororu "Home Sweet Home: Rebirth". 

POGLEDAJTE VIDEO: Dupin Oliver se vratio i razveselio mještane

 

 

 

komentara
