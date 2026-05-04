Faris Pinjo o novoj pjesmi i poznatoj supruzi: 'Upoznati Aminu je najljepša stvar u mom životu'

Faris Pinjo jedan je od onih umjetnika koji uspješno balansiraju između glume i glazbe, gradeći autentičan izraz izvan očekivanih okvira. Ovih dana ponovno je u fokusu javnosti zahvaljujući novom singlu "Etida o ambalažama", kojim najavljuje nadolazeći album i otvara prostor za introspektivniji, ogoljeniji pristup stvaranju.

Riječ je o projektu koji, kako i sam naglašava, vraća fokus na suštinu, emociju, iskrenost i trenutak u kojem pjesma nastaje. Upravo takav, pomalo poetski i organski zvuk, obilježit će i njegov novi album, u kojem se isprepliću osobna iskustva, mašta i priče iz svakodnevice.

U razgovoru za Net.hr Faris govori o inspiraciji iza nove glazbe, odnosu prema publici i izazovima balansiranja dviju umjetničkih karijera, ali i o privatnom životu koji rijetko stavlja u prvi plan. Ipak, neizostavna tema je i njegova supruga, plivačica Amina Kajtaz, s kojom će uskoro proslaviti prvu godišnjicu braka i koja, kako priznaje, ima posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu i svakodnevici.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Vaš novi singl 'Etida o ambalažama' najavljuje nadolazeći album, što ste njime željeli poručiti o sebi u ovom životnom razdoblju?

U ovom periodu želim samo uživati u muzici, vratiti se suštini, korijenima, onom početnom iskrenom žaru. Htio sam da pjesme zvuče što bliže onom prvom momentu kad sam ih napisao.

Kako biste opisali glazbeni smjer novog albuma u usporedbi s vašim ranijim radovima?

Iskreno ni sam ne znam kako bih nazvao muzički smjer ovog albuma. Akustični, poetski izraz možda. Organski zavičajni pop. Singer songwriter priča, ali s daškom glume i angažiranosti.

Koliko je ovaj album osoban i prepoznajete li u njemu vlastite autobiografske trenutke?

U svemu što radim, i ulogama i pjesmama ima barem trunka autobiografije. Uvijek je polazišna točka nešto što sam opazio ili osjetio, a nakon jednog reda riječi krene mašta i onda sve ode smjerom kojim ono hoće.

Što vas je najviše inspiriralo tijekom stvaranja nove glazbe?

Album je inspiriran cijelim mojim odrastanjem i životom. Ljudima, prirodom, a one posebne su inspirirane mojom suprugom Aminom.

Kako danas balansirate glumačku i glazbenu karijeru, osjećate li da se međusobno nadopunjuju ili ponekad ulaze u "borbu" za vaše vrijeme?

Glazbena i glumačka karijera su se uvijek nadopunjavale. Nikada nisam bio "na plati", pa sam imao i luksuz da biram.

Vaš privatni život zadnjih je godina privlačio pažnju javnosti, koliko vam je važno sačuvati intimu unatoč tome?

Mrzim kad vijest počne naslovom o privatnom. Nekako je uvijek u drugom planu ono pravo. O tome govori pjesma Etida o ambalažama. Nastojimo samo prodati priču. Volio bih da su uvijek u prvom planu predstave i autorski rad.

U lipnju prošle godine ste u tajnosti oženili plivačicu Aminu Kajtaz, kako biste opisali trenutak kada ste upoznali svoju suprugu?

Upoznati moju suprugu Aminu je najljepša stvar u mom životu.

Kako supruga reagira kada čuje vaše nove pjesme prvi put, je li iskrena kritičarka ili više emotivni slušatelj?

Amina je zapravo slušala muziku više od mene, tako da jako cijenim njeno mišljenje. Uvijek je iskrena.

Što smatrate ključnim za stabilan odnos kada su obje osobe javno eksponirane?

Povjerenje, podrška i razumijevanje su ključni.

POGLEDAJTE VIDEO: Publika ga obožava, a kritika mrzi! Znalci o filmu 'Michael': 'Njega je bilo teško razumijeti'