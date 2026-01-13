Enis Bešlagić se javio iz bolnice nakon operacije: 'Kontrolirajte se i brinite o svom zdravlju'

Omiljeni bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić, poznat po brojnim ulogama koje su osvojile srca publike diljem regije, iznenadio je svoje pratitelje objavom na Instagramu. Javio se iz bolničkog kreveta, no razlog nije bio alarmantan. Naprotiv, glumac je iskoristio priliku da pošalje snažnu poruku o važnosti brige za vlastito zdravlje.

U videu koji je podijelio, Bešlagić se prvo snima ležeći u bolničkom krevetu, te je mirnim i pozitivnim tonom obavijestio svoje pratitelje da je obavio preventivnu kolonoskopiju i gastroskopiju.

"Preventivni pregled kolonoskopija i gastroskopija i sve je dobro. Ako možete, uradite jednom godišnje i svoj servis. Kontrolirajte se i brinite o svom zdravlju", poručio je glumac, zahvalivši se osoblju poliklinike u kojoj je obavio preglede.

Ova objava dolazi samo tjedan dana nakon što je glumac proslavio svoj 51. rođendan, čime je njegova poruka o važnosti pregleda, posebice za osobe iznad pedesete godine, dobila na dodatnoj težini. Kroz seriju kratkih videa, objasnio je da je zahvat obavljen pod anestezijom, da je bio brz i bezbolan, te da su manji problemi riješeni odmah na licu mjesta.

Svojim karakterističnim humorom, situaciju je usporedio s redovitim servisiranjem automobila, naglašavajući kako ljudi često više brinu o materijalnim stvarima nego o vlastitom tijelu.

Podrška obožavatelja i povratak obavezama

Njegova objava brzo je prikupila brojne reakcije, a komentari su bili ispunjeni željama za brzim oporavkom, poput "Brz oporavak" i "Što brži oporavak, dragi Enise".

Bešlagić, kojeg publika pamti po legendarnoj ulozi Šemse u seriji Naša mala klinika, ovim je potezom pokazao veliku odgovornost, pogotovo s obzirom na njegov pretrpani raspored.

Glumca, naime, očekuje nastavak iznimno uspješne turneje s njegovom autorskom predstavom 'Da sam ja neko', koja ga vodi po cijeloj Europi, od Münchena do Splita, a kulminirat će povijesnim nastupom u Operi u Sydneyu u rujnu 2026. godine. Upravo je nadolazeću turneju naveo kao jedan od razloga za "generalku" kako bi bio siguran da je zdravstveno spreman za sve poslovne izazove.

