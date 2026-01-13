FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTKRIO DETALJE /

Enis Bešlagić se javio iz bolnice nakon operacije: 'Kontrolirajte se i brinite o svom zdravlju'

Enis Bešlagić se javio iz bolnice nakon operacije: 'Kontrolirajte se i brinite o svom zdravlju'
×
Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

U videu koji je podijelio, Bešlagić se prvo snima ležeći u bolničkom krevetu, te je mirnim i pozitivnim tonom obavijestio svoje pratitelje da je obavio preventivnu kolonoskopiju i gastroskopiju

13.1.2026.
12:42
Hot.hr
Antonio Ahel/ata Images/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Omiljeni bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić, poznat po brojnim ulogama koje su osvojile srca publike diljem regije, iznenadio je svoje pratitelje objavom na Instagramu. Javio se iz bolničkog kreveta, no razlog nije bio alarmantan. Naprotiv, glumac je iskoristio priliku da pošalje snažnu poruku o važnosti brige za vlastito zdravlje.

U videu koji je podijelio, Bešlagić se prvo snima ležeći u bolničkom krevetu, te je mirnim i pozitivnim tonom obavijestio svoje pratitelje da je obavio preventivnu kolonoskopiju i gastroskopiju.

"Preventivni pregled kolonoskopija i gastroskopija i sve je dobro. Ako možete, uradite jednom godišnje i svoj servis. Kontrolirajte se i brinite o svom zdravlju", poručio je glumac, zahvalivši se osoblju poliklinike u kojoj je obavio preglede.

 

Ova objava dolazi samo tjedan dana nakon što je glumac proslavio svoj 51. rođendan, čime je njegova poruka o važnosti pregleda, posebice za osobe iznad pedesete godine, dobila na dodatnoj težini. Kroz seriju kratkih videa, objasnio je da je zahvat obavljen pod anestezijom, da je bio brz i bezbolan, te da su manji problemi riješeni odmah na licu mjesta.

Svojim karakterističnim humorom, situaciju je usporedio s redovitim servisiranjem automobila, naglašavajući kako ljudi često više brinu o materijalnim stvarima nego o vlastitom tijelu.

Podrška obožavatelja i povratak obavezama

Njegova objava brzo je prikupila brojne reakcije, a komentari su bili ispunjeni željama za brzim oporavkom, poput "Brz oporavak" i "Što brži oporavak, dragi Enise".

Bešlagić, kojeg publika pamti po legendarnoj ulozi Šemse u seriji Naša mala klinika, ovim je potezom pokazao veliku odgovornost, pogotovo s obzirom na njegov pretrpani raspored.

Glumca, naime, očekuje nastavak iznimno uspješne turneje s njegovom autorskom predstavom 'Da sam ja neko', koja ga vodi po cijeloj Europi, od Münchena do Splita, a kulminirat će povijesnim nastupom u Operi u Sydneyu u rujnu 2026. godine. Upravo je nadolazeću turneju naveo kao jedan od razloga za "generalku" kako bi bio siguran da je zdravstveno spreman za sve poslovne izazove.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Iranac u Hrvatskoj za Direkt: 'Gospodine Trump trebamo samo podršku iz zraka, evo što ciljati'

Enis BešlagićOperacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OTKRIO DETALJE /
Enis Bešlagić se javio iz bolnice nakon operacije: 'Kontrolirajte se i brinite o svom zdravlju'