Prorez ove haljine ne trpi vjetar: Britanska aristokratkinja doživjela nezgodu u Cannesu

Britanska 40-godišnja aristokratkinja Emma Thynn privukla je sve poglede tijekom prvog dana filmskog festivala u Cannesu, ali njen glamurozni dolazak ubrzo se pretvorio u malu modnu nezgodu.

Dok je pozirala okupljenim fotografima ispred Carlton Beach Cluba, jak nalet vjetra napravio joj je ozbiljan problem zbog odabira lagane haljine koja nije najbolje podnijela vremenske neprilike. Smjela žuta kreacija s visokim prorezom do butina i dubokim dekolteom u jednom trenutku se podigla više nego što je planirala pa je markiza morala na brzinu reagirati kako bi izbjegla potpuni peh pred kamerama.

Iako je pokušala zadržati osmijeh na licu, bilo je jasno da joj vjetar otežava svaki korak po crvenom tepihu, a fotografije njezine "borbe s vjetrom" brzo su počele kružiti društvenim mrežama.

Inače, Emma Tgynn supruga je 41-godišnjeg britanskog plemića Ceawlina Thynna, osmog markiza od Batha, ali i jedna od najvećih suparnica supruge princa Harryja, 44-godišnje Meghan Markle. Naime, već neko vrijeme u britanskim su medijima česte usporedbe dviju istaknutih članica britanske kraljevske obitelji, a promatrači optužuju Meghan da kopira Thynn koja već neko vrijeme ima svoj lifestyle program te također proizvodi domaći džem.

