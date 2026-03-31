Ema Luketin pokazala čime se bavi nakon povratka iz Dubaija

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ema Luketin, svojom je posljednjom objavom na Instagramu ponudila pratiteljima detaljan uvid u svoj dinamičan život u Beogradu.

Kroz seriju fotografija i videa, popularni "photo dump", prikazala je kako izgledaju njezini dani ispunjeni poslom, druženjem, treninzima i opuštanjem, a sve je sažela u duhovitom opisu: "Kiša je rekla bez planova, mi smo rekli može", koristeći popularni žargon generacije Z koji u prijevodu znači "prihvaćamo izazov".

Objava vodi obožavatelje kroz raznolike trenutke iz Eminog života.

U središtu pozornosti je proslava pete godišnjice brenda "Bebe by Dunja" srpske influencerice Dunje Jovanić, s kojom se Luketin i njezin partner Dušan Petrović prijateljski druže.

Osim poslovnih obveza i druženja, 24-godišnja influencerica je podijelila i isječke iz noćnog života.

Kratki videozapisi prikazuju je kako s 31-godišnjim Dušanom uživa na koncertu, okružena konfetima i dobrom atmosferom, što se podudara s nedavnim informacijama da je par posjetio jedan od rasprodanih koncerata Jakova Jozinovića u Sava Centru.

Kao protutežu dinamičnim izlascima, Ema je pokazala i svoju posvećenost wellnessu.

Nekoliko isječaka prikazuje je tijekom treninga pilatesa na reformeru, prateći globalni trend koji je iznimno popularan među influencericama. S druge strane, serija fotografija otkriva i njezinu intimniju, kućnu stranu - od opuštanja uz psića, pripremanja palačinki s Nutellom do večeri posvećene njezi lica.

Podsjetimo, poznati par nedavno se vratio u Beograd uslijed nemilih događanja u Dubaiju. Naime, Ema i Dušan su se početkom 2026. godine preselili u Dubai, no zbog napete sigurnosne situacije u regiji, velike i ambiciozne snove morali su odgoditi te se vratiti u svoj zajednički dom u Beogradu.

