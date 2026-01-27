Elli Dvornik prolaznica dobacila komentar zbog kćeri, ona se brzo snašla: 'Da se bolje osjeća'

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica Ella Dvornik (35), koja s pratiteljima redovito dijeli detalje iz svakodnevice, ovih je dana ispričala simpatičnu anegdotu iz Istre koja je nasmijala njezinu publiku na društvenim mrežama.

Naime, dok je šetala sa starijom kćeri Balie (8), prišla im je prolaznica i dobacila djevojčici: „Obuci jaknu, prehladit ćeš se.“ Umjesto da reagira obrambeno, Ella je situaciju okrenula na šalu.

Foto: Instagram Story

Kako je pojasnila, okrenula se prema Balie i glasno joj rekla: „Zašto se ja toga nisam sjetila?“ Kasnije je na Instagramu ispričala kako je to učinila „čisto da se žena bolje osjeća“.

Život na dvije adrese

Svojom reakcijom Ella je još jednom pokazala kako se nosi s čestim i neželjenim savjetima koje dobiva kao javna osoba i majka dviju djevojčica, Balie Dee i Lumi Wren (5). Umjesto konflikta, odabrala je humor i smirenost, što su njezini pratitelji dočekali s odobravanjem i brojnim pozitivnim komentarima.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je gladan? Tko ne voli davati izjave? Iza kulisa europskog rukometnog prvenstva