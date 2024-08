Ella Dvornik prisjetila se legendarnog oca: Na posebno mjesto odvela svoje kćerkice

Nedavno bi kralj funka Dino Dvornik proslavio 60. rođendan, a nakon što ga se njegova udovica Danijela Dvornik (57) prisjetila za Net.hr, red je došao i na njegovu kćer Ellu Dvornik (33). Iako Dinine unučice Balie Dee i Lumi Wren nisu imale priliku upoznati svog djeda, ipak znaju za ovu glazbenu legendu. Ovoga puta pridružile su se svojoj majci u posjetu njegovom grobu.

Ella se time pohvalila na društvenim mrežama, objavivši fotografiju na kojoj se vide noge triju dama, a ispred njih je Dinin spomenik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Unučice slušaju svog djeda

Podsjetimo, nedavno je Danijela otkrila kako njegovi hitovi i danas žive s nama te da ga slušaju razne generacije.

"Fanovi postoje, oni ga slušaju. Naravno da postoji generacija ljudi koja ga prati i koja ga još uvijek sluša. Hoće li mlađe generacije isto naučiti ili neće, to ne mogu procijeniti. On će u glazbi uvijek biti prisutan, s obzirom na to da na ovim područjima nemamo baš glazbenika kao što je on, ni prije njega niti poslije njega", istaknula je Danijela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za svoje unučice rekla je da iako su još malene, one ipak znaju za svog djeda i često slušaju njegove pjesme.

"One ponekad čuju neke pjesme. Još su male, ali znaju ga prepoznati. Kada budu malo veće, onda će znati još više toga", istaknula nam je.

POGLEDAJTE VIDEO: Danijela Dvornik vjeruje da Dino ne bi bio klasični starac: 'Bio bi kao Mick Jagger'

Tekst se nastavlja ispod oglasa