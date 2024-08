Danijela Dvornik za Net.hr o Dini: 'On je u glazbi uvijek prisutan'

Na današnji dan, Na današnji dan kralj funka i legenda u Hrvata, koji je preminuo 2008. godine, Dino Dvornik proslavio bi 60. rođendan.

Povodom toga, porazgovarali smo s njegovom suprugom Danijelom Dvornik (57), koja je progovorila o proslavama njegovih rođendana, uspomenama s njim, te o unukama Balie Dee i Lumi Wren.

Proslave Dininog rođendana

O tome kako se osjeća na ovaj dan nije puno govorila, ali nam je otkrila na koji način obilježavaju njegov rođendan.

"Osjećam se dobro, normalno. Mislim, rođendan mu je, a njega nema. Ne znam što bih rekla. Za njegov dan ne radimo ništa spektakularno. Prije smo to radili, dok je bio živ, a sada je to samo intimno sjećanje", rekla nam je Danijela.

Budući da je Dinov rođendan padao tijekom ljeta, njegovi prijatelji bili su na godišnjim odmorima, pa nisu mogli svi doći na proslavu.

"Njegov rođendan je uvijek padao ljeti, pa je većinom bilo u krugu obitelji jer su tada ljudi obično posvuda raštrkani. Ako bismo okupili nekoga, došao bi netko od prijatelja i to bi bilo uglavnom to. Znao je on sam sebi organizirati tulume za svoj rođendan, ali uglavnom je to bilo u obiteljskom krugu. Nije bilo Instagrama, nije bilo 'fancy'. Uglavnom, ništa kako ljudi danas slave", ispričala nam je.

Glazbena legenda

Dino je prava glazbena legenda,a njegovi hitovi poput "Ti si mi u mislima", "Ništa kontra Splita", "Pelin i med", "Hipnotiziran", "Africa", "Jače manijače", "Zašto praviš slona od mene", "Ja bih preživio", "Iden ča ka i moj čača" te mnogi drugi i danas žive s nama.

"Fanovi postoje, oni ga slušaju. Naravno da postoji generacija ljudi koja ga prati i koja ga još uvijek sluša. Hoće li mlađe generacije isto naučiti ili neće, to ne mogu procijeniti. On će u glazbi uvijek biti prisutan, s obzirom na to da na ovim područjima nemamo baš glazbenika kao što je on, ni prije njega niti poslije njega", istaknula je Danijela.

Danijela s Dinom ima kćer Ellu (33) te dvije unučice, Balie Dee i Lumi Wren. Iako su još male, one ipak znaju za svog djeda i često slušaju njegove pjesme.

"One ponekad čuju neke pjesme. Još su male, ali znaju ga prepoznati. Kada budu malo veće, onda će znati još više toga", istaknula nam je.

