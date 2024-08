Ella Dvornik o novostima koje slijede na jesen: 'Ovo je totalni rollercoaster emocija'

Nakon dugog i opuštenog ljeta, kupanja, sunčanja i druženja, kreće i druga strana života. Početkom jeseni za velike i za male kreću nove obaveze. I dok većina odraslih osjeća tremu zbog posla i novih izazova, nije puno drugačije ni mališanima. Pogotovo onim koji ovu jesen kreću u prvi razred osnovne škole. Na toj velikoj prekretnici ove se jeseni nalazi i šestogodišnja Ballie Dee, kći jedne od naših najpopularnijih influenserica Elle Dvornik. No, za Ballie, koju je Ella dobila u braku s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom, treme nema! Još manje treme ima njezina sestrica, četverogodišnja Lumi Wren, koju školske obaveze čekaju tek za par godina. Koliko se veseli novim obavezama i kako se spremila za početak škole, Ella je ispričala za Net.hr.

Vaša Ballie kreće u prvi razred, kako se pripremate?

Moram priznati da je ovo totalni rollercoaster emocija. Ne mogu vjerovati da je već došla škola na red, a kao da sam ju jučer rodila. Prebrzo vrijeme ide, ali bitno mi je da je Balie spremna za školu i veseli se.

Koji su najveći izazovi kod priprema djeteta za prvi razred?

Balie je puna energije i jedva čeka sve novo. Trudim se da sve bude što opuštenije..

Kakva su vaša očekivanja od prvog razreda?

Iskreno, nemam neka velika očekivanja osim da se Balie lijepo uklopi i da joj škola postane mjesto gdje se osjeća sretno.

Početak škole za svu je djecu novost, kako je na vijest da kreće u školu reagirala Ballie?

Mislim da je još uvijek u onoj fazi gdje ne zna što sve točno škola podrazumijeva, ali za nju je to velika avantura. U vrtiću su se cijelu godinu pripremali za tu veliku promjenu tako da mislim da je spremna.

Što mislite, koji će predmet Ballie najviše voljeti u školi?

Sigurno likovni! Balie obožava crtati i stalno nam donosi svoje radove. Ali mislim da će joj i glazbeni biti zanimljiv, s obzirom na to koliko voli plesati i pjevati.

Koji biste savjet dali drugim roditeljima budućih prvašića koji se nalaze u istoj situaciji kao i vi?

Nemam savjet. I ja sam ga tražila od svojih pratitelja pa sam dobila toliko različitih savjeta da bolje da nisam pitala. To samo pokazuje da svatko od nas prolazi kroz razne životne događaje na jedinstven način. Djeca osjećaju sve što mi osjećamo, pa ako smo mi opušteni i pozitivni, i oni će biti.

Jeste li joj već kupili školsku torbu i pernicu? Kakvu?

Naravno! Mislila sam da će to biti prava potraga, ali Balie je ušla u dućan odmjerila sve torbe i odabrala svoju. Sivo-roza kombinacija boja. I to je to, sada ju ne skida s leđa! ( smijeh)

Kakvu ste joj odjeću spremili za školu? Je li već sama odabire odjeću?

Balie je već prava djevojčica, sa svojim stilom pa joj svakako dopuštam da sama bira odjeću. U potrazi je za pravom kombinacijom.