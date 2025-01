Katie Holmes pokazala kako danas izgleda genijalac Sheldon Cooper: To je on?

Glumica Katie Holmes nedavno je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s kolegom Jimom Parsonsom, poznatim po ulozi Sheldona Coopera u hit seriji Teorija velikog praska. Fotografija je nastala u backstageu njezine predstave Our Town na Broadwayu, gdje Holmes trenutno nastupa. Uz fotografiju, Holmes je napisala emotivnu poruku, zahvaljujući svom kolegi i cijelom timu: "Posljednji dani predstave Our Town su pred nama. Jako sam zahvalna za ove prekrasne duše koje nastavljaju Thorntonove riječi. Volim te", napisala je glumica.

No, mnogi fanovi nisu odmah prepoznali Jima na fotografiji, jer je glumac odlučio pustiti bradu, što je bila rijetkost za njegov prepoznatljiv izgled koji je stekao kao Sheldon Cooper. Iako su neki imali poteškoća u prepoznavanju Parsonsa, drugi su obožavatelji u komentarima izrazili oduševljenje što su ga vidjeli u takvom izdanju.

Foto: Instagram

Gdje je danas?

Nakon što je hit serija Teorija velikog praska završena 2019. godine, Parsons je okrenuo novu stranicu u svojoj karijeri. Iako se povukao s malih ekrana, glumac je nastavio raditi na različitim projektima, uključujući i ulogu izvršnog producenta i glavnog glumca u seriji Hollywood. U ovoj dramskoj seriji, koja istražuje svijet filmske industrije iz 1940-ih, Parsons tumači Henryja Willsona, agentu s kontroverznim moralnim načelima.

Foto: Profimedia Jim Parsons

Osim toga, Parsons je aktivan i u kazalištu. Godine 2018. osvojio je pohvale kritike za ulogu u Broadway produkciji The Boys in the Band, a kasnije je bio izvršni producent filmske adaptacije iste predstave.

Privatno, Parsons je 2017. godine otvoreno govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji, a od tada aktivno zagovara prava LGBT+ zajednice.

