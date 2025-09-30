Ella Dvornik ima novi automobil? Ogroman je, a cijena bi vas mogla iznenaditi

Influencerica Ella Dvornik (34) objavila je na svom Instagramu fotografiju koja je "upala u oko" brojnim obožavateljima. Naime, otkrila je da ima novi automobil.

Foto: Instagram/screenshot

Radi se o Škodi čija se cijena na tržištu kreće između 39.000 i 69.000 eura, ovisno o razini opreme. U pitanju je jedan od popularnijih modela, Škoda Kodiaq Selection. Maksimalna brzina ovog vozila iznosi 207 km/h, a zadovoljava i stroge ekološke standarde.

Za sada nije poznato je li vozilo u vlasništvu Elle ili je riječ o sponzorstvu što bi značilo da automobil koristi samo privremeno, kao dio promotivne suradnje s brendom.

