Ella Dvornik fanovima otkrila da kćeri viđa pod nadzorom: 'Nemam ni svoj ključ'

Influencerica Ella Dvornik (34) objavila je novi videozapis na svom YouTube kanalu u kojem prikazuje sedam dana koje provodi s kćerima Balie Dee (7) i Lumi Wren (5) u obiteljskoj kući u Istri.

„Kao i uvijek, dolazim s koferom u svoju kuću. Pozvonim na zvono jer nemam ključ od vlastite kuće“, rekla je, napomenuvši da se u toj kući više ne osjeća kao kod kuće. Ispričala je i kakvi su uvjeti u kući dok boravi tamo, ali i otkrila da djeca spavaju s bivšim suprugom Charlesom. „Na katu gdje su sobe nema klime. Sve je u sobi koja je prije bila bračna soba. Sad tamo spava on s djecom. Čak i kad su moji dani, one i dalje spavaju s njim u istom krevetu.“

Ella je naglasila kako se i dalje nalazi pod nadzorom tijekom vremena koje provodi s djecom. „U principu, ja uvijek imam svojih sedam dana pod nadzorom. To je jako teško. Ne možeš se potpuno opustiti, ne možeš voditi privatne razgovore. Ništa ne možeš“, rekla je.

Na kraju videa osvrnula se na osjećaje koje ima kada se vraća u Zagreb. „Kad idem nazad u Zagreb, sve mi brzo prođe. Energija se odmah promijeni. Teško mi je dolaziti u Istru, ali kad odlazim, osjećam olakšanje. Vidi se gdje mi je draže... Napokon je došlo vrijeme da odemo u Zagreb“, zaključila je.

U ranijoj objavi na društvenim mrežama je već otkrila da njezine kćeri trenutno ne žive s njom. „Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo, ali sutkinja je privremenom mjerom odlučila da djeca žive s ocem u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu“, pojasnila je.

Podsjetimo, Ella i britanski poduzetnik Charles Pearce (47) bili su u vezi deset godina, a vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu. Iako su u početku predali zahtjev za sporazumni razvod, slučaj je kasnije prešao u fazu međusobnih tužbi.

