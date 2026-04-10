Naša poznata pjevačica: 'Ako je Thompson počasni građanin Raba, ja više ne želim biti'

Operna pjevačica Dunja Vejzović (82) objavila je da se odriče titule počasne građanke Grada Raba. U svojoj javnoj poruci poručila je da je tako odlučila pošto je Marko Perković Thompson također proglašen počasnim građaninom toga grada.

"S osjećajem duboke odgovornosti prema javnosti, prema otoku i Gradu Rabu te prema vrijednostima koje sam tijekom cijelog života nastojala živjeti i zastupati, vraćam titulu počasne građanke grada Raba", napisala je te nadodala:

"Ovu odluku ne donosim lako. Moj odnos prema Rabu za mene je snažniji nego što ga bilo kakvo javno priznanje može izraziti i upravo zato smatram da šutnja u ovom trenutku ne bi bila dostojna ni mene ni grada koji volim".

Glavni razlog njezinog odricanja jest činjenica da je i Thompson proglašen počasnim građaninom grada Raba što za opernu pjevačicu otvara moralna i vrijednosna pitanja.

'Ne predstavlja ono što smatram dostojnim titule'

"Odluka da se Marko Perković Thompson proglasi počasnim građaninom grada Raba za mene otvara duboko vrijednosno i moralno pitanje. Ne mogu pristati na to da se moje ime i priznanje koje sam primila nalaze u istom simboličkom okviru s odlukom koja, prema mojem dubokom uvjerenju, ne predstavlja ono što smatram dostojnim titule počasnog građanina grada Raba – titule koju uz mene nose Dragutin Tadijanović, Slobodan Novak, Ljubo Stipišić, Andrija Kaštelan i drugi", napisala je Vejzović.

"Ja sam, naime, priznanje dobila zbog nastojanja da potaknem intenziviranje kulturnog života: dovođenjem svjetskih umjetnika u grad, organizacijom koncerata važnih hrvatskih orkestara kakvih nema na drugim otocima, pokretanjem akcija očuvanja baštine i drugim inicijativama", piše u njezinoj objavi.

U nastavku je objasnila da upravo u toj razlici vidi i ključni razlog svoje odluke. Smatra da su njezina dugogodišnja nastojanja za razvoj Raba nespojiva s motivima zbog kojih je ovogodišnje priznanje dodijeljeno Thompsonu.

'Nacionalnost pod nazivom domoljublja'

"Ta moja dugogodišnja nastojanja usmjerena na razvoj i prosperitet Raba, zbog kojih sam i dobila ovo priznanje, po mojem su mišljenju u suprotnosti s razlozima dodjele priznanja ovogodišnjem laureatu - odnosno s pobudama koje su dovele do izbora M. P. Thompsona - usko shvaćena nacionalnost pod nazivom domoljublja", napisala je Dunja i dodala:

"Za mene domoljublje nikada nije bilo pitanje parole, isključivosti ili ideološke demonstracije. Domoljublje je prije svega etička kategorija: ljubav prema zemlji izražena brigom za njezinu kulturu, za dostojanstvo svakog čovjeka, neovisno o pripadnosti naciji, za povijesnu odgovornost i za vrijednosti humanizma".

Dodala je i da u ovoj situaciji nije željela šutjeti te da je spremna odreći se titule kako bi ostala dosljedna vlastitim uvjerenjima.

'Rab ostaje dio mog srca'

"Ovdje ne mogu šutjeti. Gestom vraćanja titule želim podići glas i radije biti obična građanka – ili čak samo gošća ovog grada i otoka. Odgovornost koju sam preuzela primanjem ovog priznanja traži moralnu dosljednost, koju sam nastojala i nastojim živjeti koliko god mogu. Upravo iz te dosljednosti vraćam ovu titulu", napisala je operna pjevačica i za kraj dodala:

"Ovaj čin nije čin odbacivanja Raba – naprotiv. To je čin poštovanja i ljubavi i prema gradu i otoku kojima ostajem duboko privržena, prema njegovim ljudima i prema ideji Hrvatske kakvu želim voljeti i stvarati: otvorenu, kulturnu, dostojanstvenu i moralno odgovornu. Rab ostaje dio mog srca. Titulu vraćam, ali povezanost s otokom, njegovom ljepotom i ljudima ostaje trajna".

Operne kuće puni od 1970.

Dunja Vejzović hrvatska je operna pjevačica poznata po svom mezzosopranu. U početku je studirala grafiku na Likovnoj akademiji, a poslije pjevanje na Glazbenoj akademiji u Zagrebu. Prvi operni nastup imala je 1968., a profesionalno je debitirala 1970. u zagrebačkoj Operi.

Najpoznatija je po velikoj međunarodnoj karijeri u europskim opernim kućama, osobito u Wagnerovu i drugom zahtjevnom repertoaru. U biografskim izvorima navodi se da je nastupala s uglednim dirigentima poput Herberta von Karajana, Zubina Mehte, Carlosa Kleibera i Nikole Harnoncourta.

