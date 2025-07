Dugo se spekuliralo o smrti Brucea Leeja, a ovako je izgledao prije odlaska

Bruce Lee, glumac i majstor borilačkih vještina koji je zauvijek promijenio način na koji se borba prikazuje na filmu, preminuo je 20. srpnja 1973. godine u dobi od 32 godine, a 20. srpnja ove godine, obilježava se 52. godišnjica njegove smrti. Kao službeni uzrok njegove smrti, navodi se cerebralni edem (oteklina mozga), a prema nalazima, stanje je bilo povezano s toplinskim udarom i fizičkom iscrpljenošću tijekom napornih snimanja.

Inače, Bruce Lee rođen je 1940. godine u San Franciscu, a djetinjstvo je proveo u Hong Kongu. Još kao dječak pojavljivao se u lokalnim filmovima, no svjetsku slavu stekao je početkom 70-ih godina. U filmovima The Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon, Enter the Dragon i Game of Death, kombinirao je snagu, brzinu i stil koja do tada nije bila viđena u zapadnoj kinematografiji, a njegova pojava pomaknula je granice žanra, ali i srušila predrasude o azijskim glumcima u Hollywoodu.