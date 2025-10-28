Druga godina bez Matthewa Perryja: 'Prijatelj' koji nas je naučio nasmijati se kroz tugu

Prije dvije godine, 28. listopada 2023., svijet je ostao zatečen iznenadnom smrću Matthewa Perrya, 54-godišnjeg glumca najpoznatijeg po ulozi Chandlera Binga u seriji Prijatelji. I danas ga pamte kao karizmatičnu zvijezdu čiji je sarkazam i humor neizbrisivo obilježio popularnu kulturu. Perry je u intervjuima često isticao da je Chandler „karikirani oblik njega samoga“, a upravo je njegov humor na vlastiti račun uvelike doprinijeo njegovoj prepoznatljivosti u svijetu slavnih.

Foto: Profimedia

Glumačka karijera i najpoznatije uloge

Matthew Perry je iza sebe ostavio bogatu glumačku karijeru. Svjetsku slavu donijela mu je uloga Chandlera Binga u komičnoj seriji Prijatelji. Ta je uloga bila prekretnica njegova života: emisija je postala globalni hit, a Perry i njegovi kolege začas su postali slavni. Perry se nije ograničio samo na Prijatelje, već je ostvario uloge u romantičnim komedijama Fools Rush In (1997.) i Three to Tango (1999.), a na filmu The Whole Nine Yards (2000.) i nastavku The Whole Ten Yards (2003.) glumio je uz Brucea Willisa, piše The Guardian.

Foto: Profimedia

Na malim ekranima viđen je i u ozbiljnijim ulogama. Bio je odvjetnik Joe Quincy u seriji The West Wing (2003). Godine 2015. do 2017. bio je suosnivač i zvijezda TV komedije The Odd Couple (u Hrvatskoj poznate kao Uzbuna u malom hotelu), u kojoj je utjelovio Oscara Madisona. Unatoč svim nastupima, uloga Chandlera ostaje simbol Perryeve glumačke ostavštine. Serija je i desetljećima nakon emitiranja zadržala popularnost, piše The Guardian.

Humor, karizma i otvorena narav

Matthew Perry je bio pravi glumac-komičar poznat po britkom humoru, ironiji i neodoljivoj karizmi. Chandler Bing bio je društveno zbunjen, ciničan lik koji se humorom štitio od neugodnih situacija, s čime se Perry do neke mjere poistovjećivao i u pravom životu. Osim toga, kolege iz industrije često su isticali njegovo toplo srce. Bradley Whitford, Perryev prijatelj i kolega iz serije Studio 60, napisao je da ga je Perry “teško nasmijavao” i pohvalio njegov ”ogroman, otvoreni duh i prepun radosti", prenio je nakon njegove smrti The Wrap. Glumica Elizabeth Hurley, njegova kolegica iz filma Serving Sara, izrazila je tugu riječima da je Perry “nevjerojatno talentiran komičar i divan čovjek”, pisao je People. Jennifer Aniston, njegova dugogodišnja prijateljica i partnerica s ekrana, prisjetila za Variety da je Perry pred smrt bio sretan i zdrav.

Foto: Profimedia

Javna borba s ovisnošću

Iako je filmsku scenu obilježio humorom, Matthew Perry je cijelim životom vodio tešku i otvorenu borbu s ovisnostima. On sam je u memoaru Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022) otkrio da je još kao tinejdžer postao alkoholičar, a da je ovisnik postao nakon nesreće na jet-skiju 1997. godine, piše Good morning America. U intervjuu kod Diane Sawyer 2022. priznao je da je u najgorim trenucima uzimao nevjerojatnih 55 tableta na dan.

Tijekom godina više je puta odlazio na liječenje, uključujući i dramatičan slučaj 2018. kada je završio u komi zbog posljedica prekomjernog uzimanja opijata. Matthew Perry je uvijek isticao da želi iskoristiti svoju popularnost za dobrobit drugih. U razgovoru "Q With Ton Power" 2023., poručio je da kada umre ne želi da ga se pamti samo po Prijateljima, nego da je najvažnije da je cijeli život posvetio pomaganju drugima. Time je postavio temelj za svoju posmrtno nastalu humanitarnu misiju. Njegovi su roditelji osnovali Matthew Perry Foundation, a fondacije u SAD-u i Kanadi danas rade na izgradnji podrške ljudima u oporavku, nastojeći ispuniti Perryjev životni cilj da ga se pamti po pomaganju drugima, piše People.

Tužan kraj i službeni uzrok smrti

Dana 28. listopada, oko 16 sati, Matthew Perry je pronađen bez svijesti u hidromasažnoj kadi u svom domu u naselju Pacific Palisades u Los Angelesu. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći, utvrđeno je da je preminuo na mjestu događaja. Daljnja obdukcija je potvrdila da je uzrok smrti “akutni učinak ketamina”, pisao je službeni izvor. S obzirom na nalaze, medicinski je ispitivač zaključio da se radilo o nesretnom slučaju. Vijest o Perryevoj smrti potaknula je šok i tugu brojnih. Mediji su izvijestili da je preminuo „nakon slučajnog predoziranja ketaminom“.

Članovi glumačke ekipe Prijatelja poslali su u zajedničkom priopćenju emotivnu poruku: „Svi smo duboko, duboko rastuženi zbog gubitka Matthewa. Bili smo više od kolega, bili smo obitelj“. Te su riječi potpisali Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer, dajući do znanja koliko im je bio blizak.

Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama i portalima i dalje se dijele Perryjevi urnebesni citati i duhoviti isječci iz emisija. Sve to pokazuje da Perryjev doprinos ne blijedi. Iako je prerano otišao, ostaje upamćen kako po ulogama tako i po duhu koji je širio. Nakon više od dva desetljeća od početka karijere, Perry je ostavio trajan trag na televiziji i u srcima obožavatelja, a sjećanje na njega živi u stalnoj podršci koju njegova obitelj i zajednica pružaju drugima u njegovoj čast.

Matthewa Perryja i dalje možete gledati u popularnoj seriji 'Prijatelji' koja se emitira svake večeri radnim danom na programu RTL 2 od 21.20 sati, a dostupna je i na platformi Voyo.

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Ljeto je tek završilo, ali Nova je pred vratima: Provjerili smo stignete li još rezervirati doček