BRAT IM PRIVEDEN /

Djeca Roba i Michele Reiner oglasila se nakon sablasnog ubojstva roditelja emotivnom izjavom

Djeca Roba i Michele Reiner oglasila se nakon sablasnog ubojstva roditelja emotivnom izjavom
Foto: Aff/abaca/abaca Press/profimedia

Njihov brat Nick Reiner optužen je za dva kaznena djela ubojstva prvog stupnja te se tereti da je na smrt izbo svoje roditelje

18.12.2025.
8:52
Hot.hr
Aff/abaca/abaca Press/profimedia
Jake i Romy Reiner, dvoje djece redatelja Roba Reinera i Michele Singer Reiner, oglasili su se priopćenjem nakon stravičnog ubojstva svojih roditelja.

„Riječi ne mogu ni približno opisati nezamislivu bol koju osjećamo u svakom trenutku dana“, poručili su brat i sestra u izjavi podijeljenoj s magazinom People. „Strašan i razoran gubitak naših roditelja, Roba i Michele Reiner, nešto je što nitko nikada ne bi smio doživjeti. Oni nisu bili samo naši roditelji, bili su naši najbolji prijatelji.“

Foto: Xpuspap/backgrid Uk/profimedia

„Zahvalni smo na velikom broju izraza sućuti, dobrote i podrške koje smo primili ne samo od obitelji i prijatelja, već i od ljudi iz svih sfera života“, stoji dalje u priopćenju. „Sada molimo za poštovanje i privatnost, da se nagađanja ublaže suosjećanjem i humanošću te da se naši roditelji pamte po nevjerojatnim životima koje su živjeli i ljubavi koju su davali.“

Brat je priveden

Njihov brat Nick Reiner optužen je za dva kaznena djela ubojstva prvog stupnja te se tereti da je na smrt izbo svoje roditelje u njihovu domu u Los Angelesu u ranim jutarnjim satima u nedjelju, 14. prosinca, priopćilo je Ured okružnog tužitelja Los Angelesa. Više izvora ranije je za People izjavilo da su Rob i Nick nekoliko sati prije navodnog ubojstva imali „vrlo glasnu svađu“ na zabavi koju je organizirao Conan O’Brien.

Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia

Rob i Michele vjenčali su se 1989. godine, nakon što su se upoznali dok je on režirao film Kad je Harry upoznao Sally. Uz taj film, Rob je režirao i niz filmskih klasika, uključujući Princezu nevjestu i Nekoliko dobrih ljudi, a glumio je i u kultnoj humorističnoj seriji All in the Family. Prije braka s Michele, Rob je posvojio Tracy, kćer svoje prve supruge Penny Marshall.

 

