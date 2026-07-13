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Velika sreća u obitelji hrvatskog reprezentativca: Postao je otac

Velika sreća u obitelji hrvatskog reprezentativca: Postao je otac
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dino Slavić je uz fotografiju iz bolnice otkrio da je sa suprugom dobio prvo dijete, a čestitke su se odmah počele nizati

13.7.2026.
15:03
Mia Nikić
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hrvatski rukometni reprezentativac i vratar Dino Slavić (33) podijelio je sa svojim pratiteljima najsretniju moguću vijest. On i njegova partnerica Lea Radošević postali su roditelji, a dolazak prinove na svijet objavio je dirljivom fotografijom koja prikazuje prve zajedničke korake nove obitelji pri izlasku iz rodilišta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Ispod fotografije, koju je Slavić opisao samo s dva crvena srca, u kratkom su se roku nanizale čestitke brojnih prijatelja, suigrača i pratitelja. "Čestitkeeee još jednom! Sretnooo malom prijatelju po rođenju!", poručila je jedna pratiteljica, dok su se mnogi poznati iz svijeta sporta, poput Igora Dokmanovića i Ane Debelić, pridružili lijepim željama. Posebno su bile dirljive poruke njegovih međunarodnih kolega, čestitke su stizale i na španjolskom, francuskom i engleskom jeziku od suigrača iz raznih klubova, što svjedoči o tome koliko je Slavić cijenjen u rukometnom svijetu. 

Ova sretna vijest kruna je iznimno uspješne godine za 33-godišnjeg vratara. Slavić je bio važan dio hrvatske reprezentacije koja je na Europskom prvenstvu 2026. godine osvojila brončanu medalju. Nakon sezone u francuskom Limogesu, od ljeta 2026. svoju karijeru nastavlja u makedonskom klubu GRK Ohrid, s kojim je potpisao ugovor do 2028. godine.

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