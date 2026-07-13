Velika sreća u obitelji hrvatskog reprezentativca: Postao je otac

Hrvatski rukometni reprezentativac i vratar Dino Slavić (33) podijelio je sa svojim pratiteljima najsretniju moguću vijest. On i njegova partnerica Lea Radošević postali su roditelji, a dolazak prinove na svijet objavio je dirljivom fotografijom koja prikazuje prve zajedničke korake nove obitelji pri izlasku iz rodilišta.

Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Ispod fotografije, koju je Slavić opisao samo s dva crvena srca, u kratkom su se roku nanizale čestitke brojnih prijatelja, suigrača i pratitelja. "Čestitkeeee još jednom! Sretnooo malom prijatelju po rođenju!", poručila je jedna pratiteljica, dok su se mnogi poznati iz svijeta sporta, poput Igora Dokmanovića i Ane Debelić, pridružili lijepim željama. Posebno su bile dirljive poruke njegovih međunarodnih kolega, čestitke su stizale i na španjolskom, francuskom i engleskom jeziku od suigrača iz raznih klubova, što svjedoči o tome koliko je Slavić cijenjen u rukometnom svijetu.

Ova sretna vijest kruna je iznimno uspješne godine za 33-godišnjeg vratara. Slavić je bio važan dio hrvatske reprezentacije koja je na Europskom prvenstvu 2026. godine osvojila brončanu medalju. Nakon sezone u francuskom Limogesu, od ljeta 2026. svoju karijeru nastavlja u makedonskom klubu GRK Ohrid, s kojim je potpisao ugovor do 2028. godine.