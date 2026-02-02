FREEMAIL
NAKON RAZVODA /

Đina Džinović upoznala majčinog 70-godišnjeg zaručnika: Sin Kan navodno odbija susret

Đina Džinović upoznala majčinog 70-godišnjeg zaručnika: Sin Kan navodno odbija susret
Foto: A.h.

Majci je bilo iznimno važno da njezina djeca upoznaju novog partnera

2.2.2026.
16:20
Hot.hr
A.h.
Melina Galić (45), modna dizajnerica i bivša supruga pjevača Harisa Džinovića (74), nakon razvoda je započela novo životno poglavlje u Monaku, gdje je u njezin život ušao i novi partner. Javnost je nedavno doznala da je Melina u vezi sa 70-godišnjim milijunašem, s kojim se pojavila i na jednoj modnoj reviji u Parizu.

Upoznala ga je i kći

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melinina kći Đina Džinović (21), influencerica i studentica, majku redovito posjećuje u Monaku, a bilo joj je važno i upoznati majčina zaručnika. Prema navodima izvora bliskog obitelji, Melina je inzistirala na tom susretu jer joj je mišljenje djece iznimno važno, prenosi Scena.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svi su zajedno otišli na ručak, a Đina je s majčinim partnerom brzo pronašla zajednički jezik. Navodno su se odmah sprijateljili i razvili topao, opušten odnos, što je Melini bilo od presudne važnosti.

Sin nije spreman na susret

Za razliku od Đine, sin Kan Džinović (20) navodno nije jednako oduševljen majčinom novom vezom. Prema pisanju srpskih medija, odlučio je ostati u Srbiji s ocem te zasad nije spreman upoznati majčina zaručnika.

Izvor navodi kako Kan treba više vremena da prihvati velike promjene u obiteljskom životu, dok Melina nastoji zadržati blizak odnos s djecom unatoč novim okolnostima.

Đina DžinovićHaris DžinovićMelina DžinovićZaručnik
