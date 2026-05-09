Diletta Leotta rodila drugo dijete, emotivnom fotografijom otkrila je spol i ime

Popularna talijanska sportska voditeljica Diletta Leotta (34) i njezin partner, njemački nogometni vratar Loris Karius (32), podijelili su sretnu vijest. Na društvenim mrežama objavili su da je na svijet stigao njihov sinčić, čime je njihova obitelj postala bogatija za još jednog člana.

Leotta je na svom profilu objavila seriju fotografija i kratki video iz bolnice. Na glavnoj fotografiji nasmijana obitelj pozira na bolničkom krevetu: Diletta u naručju drži novorođenče, dok Karius grli nju i njihovu kćer Ariju. U objavi se može vidjeti i nježan trenutak u kojem Aria prilazi bolničkom krevetiću kako bi upoznala svog mlađeg brata, nježno mu dodirujući ruku. Kratka poruka uz objavu, "Leonardo", otkrila je ime dječaka.

Ime i datum rođenja dječaka, 8. svibnja, bili su vidljivi i na kartici pričvršćenoj za njegov krevetić, što su zabilježili u videu. Rođenje Leonarda dolazi kao kruna ljubavi para koji je u vezi od 2022. godine. Diletta, jedna od najprepoznatljivijih lica sportskog novinarstva u Europi, i Karius, vratar kluba Schalke 04, svoje prvo dijete, kćer Ariju, dobili su 16. kolovoza 2023. godine. Par se vjenčao u lipnju 2024. na Siciliji, a vijest o drugoj trudnoći Leotta je podijelila s javnošću u prosincu 2025.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Ispod fotografija su se zaredale brojne čestitke prijatelja, kolega i obožavatelja koji su sretnom paru poželjeli sve najbolje.

