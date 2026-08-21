Diletta Leotta priredila raskošnu zabavu za trogodišnju kćer: 'Učinila si naš svijet ljepšim'

Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta (35), jedno od najprepoznatljivijih lica prijenosa Serie A, podijelila je s milijunima pratitelja na Instagramu dirljiv trenutak s proslave trećeg rođendana svoje kćeri Arije. Video prikazuje idiličnu obiteljsku scenu koja je ubrzo prikupila brojne čestitke.

U opisu objave Diletta, koja je od sezone 2018./2019. zaštitno lice prijenosa talijanske Serie A na platformi DAZN, kratko je napisala: "Učinila si naš svijet ljepšim. Sretan ti treći rođendan, Ari". Video prikazuje prizor kao iz bajke: raskošna proslava organizirana je u dvorištu, a scenografijom dominira golemi luk od balona u pastelnim duginim bojama, oblaci od vate i nekoliko bogato ukrašenih torti.

U središtu su Diletta i njezin suprug, njemački nogometni vratar Loris Karius, s kojim je u bračnu luku uplovila u lipnju 2024. godine. Par zajedno drži svoje dvoje djece, a dok malena slavljenica Aria puše svjećice s velike ružičaste torte, obitelj je okružena mjehurićima od sapunice uz zvukove pjesme "Sretan rođendan".

U svibnju ove godine dobili drugo dijete

Za obitelj je ovo bio poseban dan iz više razloga. Ne samo da je Aria slavila treći rođendan, već je to bila i prva proslava otkako su postali četveročlana obitelj. Naime, par je u svibnju ove godine dobio sina Leonarda. Cijela proslava ima i dodatnu emotivnu notu jer Diletta i Aria dijele isti datum rođenja, 16. kolovoza. Dok je djevojčica napunila tri godine, popularna voditeljica proslavila je svoj 35. rođendan.