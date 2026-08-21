Španjolci napravili ludnicu: Hrvatsku čekaju pred rasprodanim stadionom!

Trijumf Španjolske na Svjetskom prvenstvu dodatno je rasplamsao interes za nastupe reprezentacije pa su ulaznice za utakmice Lige nacija protiv Hrvatske u Sevilli i Češke u Oviedu rasprodane u svega nekoliko sati nakon puštanja u prodaju, izvijestio je Španjolski nogometni savez (RFEF).

Ulaznice za susret između Španjolske i Hrvatske, koji je na rasporedu 29. rujna na stadionu Ramón Sánchez-Pizjuán u Sevilli, planule su odmah po početku prodaje.

Isti scenarij ponovio se i za dvoboj Španjolske i Češke 3. listopada na stadionu Carlos Tartiere u Oviedu.

"Nevjerojatni ste", poručio je španjolski savez svojoj publici putem X-a.

"U samo nekoliko sati…ulaznice su raspordane za utakmice u Sevilli i Oviedu. Hvala vam što ste uvijek uz nas. Jedva čekamo sve to doživjeti zajedno!", dodao je.

Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán, na kojem svoje utakmice igra prvoligaš Sevilla, ima kapacitet 43.000 mjesta.

Hrvatski navijači još uvijek mogu kupiti ulaznice za mjesta predviđena za njih, a koja će biti u prodaji putem Hrvatskog nogometnog saveza.

Glasnogovornik HNS-a odgovorio je Hini da prodaja još uvijek nije počela niti su određene cijene.

"Očekujemo sve te detalje početkom rujna", rekao je. Nije otkrio koliko je ulaznica savez dobio na raspolaganje.

U skupini Lige nacija su još Engleska i Češka.

Europski prvak Španjolska osvojila je prošli mjesec Svjetsko prvenstvo svladavši u finalu južnoameričkog prvaka Argentinu s 1-0, u utakmici odigranoj u SAD-u.