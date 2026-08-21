Španjolci napravili ludnicu: Hrvatsku čekaju pred rasprodanim stadionom!
Europski prvak Španjolska osvojila je prošli mjesec Svjetsko prvenstvo
Trijumf Španjolske na Svjetskom prvenstvu dodatno je rasplamsao interes za nastupe reprezentacije pa su ulaznice za utakmice Lige nacija protiv Hrvatske u Sevilli i Češke u Oviedu rasprodane u svega nekoliko sati nakon puštanja u prodaju, izvijestio je Španjolski nogometni savez (RFEF).
Ulaznice za susret između Španjolske i Hrvatske, koji je na rasporedu 29. rujna na stadionu Ramón Sánchez-Pizjuán u Sevilli, planule su odmah po početku prodaje.
Isti scenarij ponovio se i za dvoboj Španjolske i Češke 3. listopada na stadionu Carlos Tartiere u Oviedu.
"Nevjerojatni ste", poručio je španjolski savez svojoj publici putem X-a.
"U samo nekoliko sati…ulaznice su raspordane za utakmice u Sevilli i Oviedu. Hvala vam što ste uvijek uz nas. Jedva čekamo sve to doživjeti zajedno!", dodao je.
Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán, na kojem svoje utakmice igra prvoligaš Sevilla, ima kapacitet 43.000 mjesta.
Hrvatski navijači još uvijek mogu kupiti ulaznice za mjesta predviđena za njih, a koja će biti u prodaji putem Hrvatskog nogometnog saveza.
Glasnogovornik HNS-a odgovorio je Hini da prodaja još uvijek nije počela niti su određene cijene.
"Očekujemo sve te detalje početkom rujna", rekao je. Nije otkrio koliko je ulaznica savez dobio na raspolaganje.
U skupini Lige nacija su još Engleska i Češka.
Europski prvak Španjolska osvojila je prošli mjesec Svjetsko prvenstvo svladavši u finalu južnoameričkog prvaka Argentinu s 1-0, u utakmici odigranoj u SAD-u.