FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJVEĆA PODRŠKA /

Ona nije tipična WAGsica: Livaković godinama ljubi zgodnu brinetu, a ovo je njihova ljubavna priča

Ona nije tipična WAGsica: Livaković godinama ljubi zgodnu brinetu, a ovo je njihova ljubavna priča
×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ljubavna priča nogometaša Dominika Livakovića i supruge Helene počela je prije gotovo desetljeća tijekom kojeg su dobili dvoje djece, a sada ih čeka preseljenje

21.8.2026.
15:42
Hot.hr
Sime Zelic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Vatreni vratar Dominik Livaković (31) postat će novi igrač nogometnog kluba Barcelona. U Španjolsku prelazi iz turskog Fenerbahçea gdje će nastaviti pokazivati svoje nogometne bravure, a u ovu europsku državu seli sa svojim najmilijima- suprugom Helenom (31) i djecom Joakimom i Kajom.

Helena je uvijek bila najveća podrška vratara Hrvatske nogometne reprezentacije, a njihova bajkovita ljubavna priča traje gotovo desetljeće. Upoznali su ih zajednički prijatelji, a iako je Zagrepčanka za Zadranina isprva mislila da je vrlo povučen i sramežljiv, nakon što je sportaš napravio prvi korak, osvojio je brinetu svojim duhovitošću.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Helena Livaković (@helenamatic)

''Mislim da smo prilično slični, dijelimo jednake temeljne vrijednosti kao što su ljubav prema obitelji i međusobno poštovanje. Važne su nam iste stvari i na isti način volimo provoditi vrijeme'', za časopis Gloria opisala je Helena koja se 20 godina bavila umjetničkim klizanjem, a nakon završetka sportske karijere diplomirala je industrijski dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Amorova strelica par je pogodila 2017. godine, a u Dominikovom rodnom Zadru bračne zavijete izmijenili su u lipnju 2022. godine. Sudbonosno 'da' izrekli su u katedrali sv. Stošije, a svadbeno slavlje nastavilo se u obližnjem resortu gdje su uzvanike poput Luke i Vanje Modrić, te Šime Vrsaljka zabavljali glazbenici Petar Grašo i Saša Matić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Helena Livaković (@helenamatic)

Ipak, kruna njihove ljubavi dvoje je mališana. Sin Joakim rođen je u siječnju 2024., drugo dijete, kćerkica Kaja na svijet je došla u listopadu prošle godine, a koliko joj je u odgoju djece važna suprugova podrška opisala je Helena u Gloriji.

''Naravno da mi je važna i sretna sam što je imam. Dominik nam posvećuje svaki slobodan trenutak, oboje smo obiteljski orijentirani i to smo znali i prije nego što je stigla beba'', opisala je Helena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Helena Livaković (@helenamatic)

Inače, Barcelona Livakovića planira poslati na posudbu ove sezone, a od ljeta 2027. trebao bi biti zamjena za Wojciecha Szczesnyja. Kao moguća destinacija za posudbu spominje se i njegov bivši klub Dinamo.

Dominik LivakovićHelena LivakovićNogometVatreni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike