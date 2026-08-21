Ona nije tipična WAGsica: Livaković godinama ljubi zgodnu brinetu, a ovo je njihova ljubavna priča

Vatreni vratar Dominik Livaković (31) postat će novi igrač nogometnog kluba Barcelona. U Španjolsku prelazi iz turskog Fenerbahçea gdje će nastaviti pokazivati svoje nogometne bravure, a u ovu europsku državu seli sa svojim najmilijima- suprugom Helenom (31) i djecom Joakimom i Kajom.

Helena je uvijek bila najveća podrška vratara Hrvatske nogometne reprezentacije, a njihova bajkovita ljubavna priča traje gotovo desetljeće. Upoznali su ih zajednički prijatelji, a iako je Zagrepčanka za Zadranina isprva mislila da je vrlo povučen i sramežljiv, nakon što je sportaš napravio prvi korak, osvojio je brinetu svojim duhovitošću.

''Mislim da smo prilično slični, dijelimo jednake temeljne vrijednosti kao što su ljubav prema obitelji i međusobno poštovanje. Važne su nam iste stvari i na isti način volimo provoditi vrijeme'', za časopis Gloria opisala je Helena koja se 20 godina bavila umjetničkim klizanjem, a nakon završetka sportske karijere diplomirala je industrijski dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Amorova strelica par je pogodila 2017. godine, a u Dominikovom rodnom Zadru bračne zavijete izmijenili su u lipnju 2022. godine. Sudbonosno 'da' izrekli su u katedrali sv. Stošije, a svadbeno slavlje nastavilo se u obližnjem resortu gdje su uzvanike poput Luke i Vanje Modrić, te Šime Vrsaljka zabavljali glazbenici Petar Grašo i Saša Matić.

Ipak, kruna njihove ljubavi dvoje je mališana. Sin Joakim rođen je u siječnju 2024., drugo dijete, kćerkica Kaja na svijet je došla u listopadu prošle godine, a koliko joj je u odgoju djece važna suprugova podrška opisala je Helena u Gloriji.

''Naravno da mi je važna i sretna sam što je imam. Dominik nam posvećuje svaki slobodan trenutak, oboje smo obiteljski orijentirani i to smo znali i prije nego što je stigla beba'', opisala je Helena.

Inače, Barcelona Livakovića planira poslati na posudbu ove sezone, a od ljeta 2027. trebao bi biti zamjena za Wojciecha Szczesnyja. Kao moguća destinacija za posudbu spominje se i njegov bivši klub Dinamo.