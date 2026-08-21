Sve veće gužve: Vatra progutala kampericu na A1, kolona duga 11 kilometara

Kaos na autocestama prema Zagrebu. Najgore je trenutačno na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik.

Između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad, na 60. kilometru, u smjeru Zagreba, zapalila se kamperica. Promet se odvija jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko šest kilometara.

Pred čvorom Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona je još duža te je nešto prije 16 sati iznosila čak 11 kilometara.

Foto: HAK

Probleme stvara i prometna nesreća u tunelu Brezik u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je oko tri kilometra.

Između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama uz zastoje, dok su pred naplatnim postajama Lučko i Demerje kolone oko jedan kilometar.

Foto: HAK

Još jedna prometna nesreća dogodila se između čvorova Benkovac i Zadar istok, na 270. kilometru, u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, usporeno u koloni.

Usporeno i na A3 i A4

Problemi nisu samo na A1. Na A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je oko jedan kilometar.

Povremeni zastoji bilježe se u zoni radova između čvorova Buzin i Sveta Nedelja u smjeru Bregane, dok su između čvorova Lučko i Zagreb istok kolone i zastoji u smjeru Lipovca.

Foto: HAK

Na A4 Goričan-Zagreb između čvorova Čakovec i Ludbreg u smjeru Zagreba nalazi se rasuti teret. Promet se odvija uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Foto: HAK

Vozačima se savjetuje oprez i prilagodba brzine, posebno na dionicama na kojima se promet odvija usporeno ili jednim prometnim trakom.