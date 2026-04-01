David Beckham i s 50 izgleda nevjerojatno: Objavio fotografije bez majice

Sir David Beckham (50), znojan i bez majice, objavio je fotografije napornog treninga u svojoj privatnoj teretani. Dok on radi sklekove, u pozadini se na velikom ekranu vrti popularna serija "Prijatelji". "Vježbam sa svojim PRIJATELJIMA", piše duhovito u opisu, aludirajući na seriju, ali i na svoj tim.

Na seriji fotografija, Beckham prikazuje različite vježbe, od potisaka s klupe do veslanja, a jedan detalj neprestano privlači pažnju: crveni shaker, zaštitni znak brenda IM8, wellness tvrtke čiji je Beckham suosnivač. Proizvod je strateški postavljen na svakoj slici, a brend je označen u opisu. IM8, koji je nedavno lansirao svoju kliničku liniju suplemenata IM8 PRO, već u prvoj godini bilježi prihode veće od sto milijuna dolara, potvrđujući globalni trend u kojem sportaši postaju vlasnici uspješnih zdravstvenih brendova.

Korištenje serije također nije slučajno. Beckham je poznat po svojoj ljubavi prema kultnom sitcomu, a ovakvim referencama dodaje ljudsku i pristupačnu notu svojim inače visoko produciranim promotivnim sadržajima. Time se uspješno povezuje sa stotinama milijuna pratitelja, kombinirajući sliku predanog sportaša s onom opuštenog obiteljskog čovjeka koji uživa u pop kulturi. Osim toga, objava dolazi samo nekoliko dana prije jednog od najvažnijih trenutaka u njegovoj post-igračkoj karijeri. Naime, 4. travnja zakazano je otvaranje Miami Freedom Parka, stadiona vrijednog 1,3 milijarde dolara koji će biti novi dom njegovog nogometnog kluba Inter Miami CF.

Komentari nasmijali mnoge

U komentarima se oglasio službeni Instagram profil serije "Prijatelji", u kojoj su glumili Jennifer Aniston (57), Courteney Cox (61), Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer i pokojni Matthew Perry s komentarom "We’ll be there for you" (hrv. "Bit ćemo tu za tebe"), koji se referira na tematsku pjesmu serije. "Želim biti ta boca", "Blago Victoriji", "Wow!", "Kakvo tijelo!", "I moja omiljena serija! Znala sam da imamo nešto zajedničko!", glasili su komentari na objavu. Uz brojne GIF-ove iz serije "Prijatelji", česti su bili komentari sa zaljubljenim emojijima i emotikonima srca.

