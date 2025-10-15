Darko Lazić se pohvalio novim 'ljubimcem' nakon prometne nesreće: 'Brate, bježi od toga'

Srpski folk pjevač Darko Lazić (33) je nedavno na svom Instagramu objavio novu fotografiju s ljubimcem na dva kotača što je izazvalo brojne reakcije među njegovim pratiteljima.

Pjevač, koji je poznat kao veliki ljubitelj automobila i brzih motora, na novoj fotografiji pozira sa svojim novim motociklom. U komentarima su se našle reakcije poput: "Brate, bjež’ od motora", "Samo još avion da voziš", "Pazite, ljudi, opasnost na cesti", i "Hoćeš li voziti i na dva kotača?"

Podsjetimo, prije tri tjedna, Lazić je izazvao prometnu nesreću u Beogradu kada se sudario s gradskim autobusom, vraćajući se s proslave. Iako je nesreća bila ozbiljna, tada je izjavio kako se dogodila zbog nepovoljnih uvjeta na cesti i naglasio da ne planira prestati voziti, jer smatra da se nešto ovakvo može dogoditi svakome. "Ne, zašto bih? To se događa svima. Nisam divljao na cesti, bila je voda na putu, nisam mogao kontrolirati vozilo i to je to", rekao je Lazić tada za Blic.

