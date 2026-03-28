Zbog jednog poteza mnogi vrijeđaju Darka Lazića: 'Sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana...'

Srpski glazbenik Darko Lazić (34) prije dvadesetak dana doživio je veliku obiteljsku tragediju – izgubio je mlađeg brata Dragana, koji je stradao u teškoj prometnoj nesreći. Srpski mediji danima su pratili svaki Darkov korak, a sada je odlučio otvoreno progovoriti o svemu što proživljava.

Osim o boli zbog gubitka, osvrnuo se i na negativne komentare dijela javnosti kojima smeta što se vratio glazbi i nastupima, iako još nije prošlo ni 40 dana od bratova pogreba.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

''Ne znam što bih ti rekao… Prihvatio sam to, jednostavno… Život ide dalje, a nažalost ponekad nije pravedan, ali moj posao je pjevati i morao sam nastaviti pjevati'', rekao je Darko za Telegraf pa dodao:

''Pritom znam da on prvi ne bi želio da prestanem pjevati. Nedavno sam nešto pročitao, ljudi su počeli uveliko komentirati, kao: ''Sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, a već ideš pjevati…“. Samo sam pomislio u sebi: pa čekajte, ljudi, imate li vi imalo poštovanja da napišete tako nešto? Ipak moram uzdržavati i tri obitelji'', dodao je glazbenik.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Podsjetimo, Dragan Lazić stradao je u prometnoj nesreći 11. ožujka, a njegov brat od tada često dijeli emotivne objave. Jednom prilikom objavio je i snimku njihovog zajedničkog treninga, uz riječi koje su dirnule mnoge:

“Nitko nikada neće moći zamijeniti tvoje mjesto. S tobom je uvijek bio smijeh, bato... Mnogo mi nedostaje svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni.”

