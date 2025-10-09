Darko Lazić nakon prometne nesreće o onome što se stvarno dogodilo: 'To želim jasno reći'

Nakon što su se u medijima pojavile tvrdnje da je srpski pjevač Darko Lazić (33) priznao krivnju u vezi s prometnom nesrećom koja se dogodila 25. rujna, pjevač je sada za srpski portal Mondo naglasio da nije dao nikakvu službenu izjavu u kojoj bi priznao odgovornost te da su spekulacije koje kruže, neistinite.

Za Mondo je rekao sljedeće:

"Niti sam priznao krivicu, niti je proces vezan uz prometnu nesreću završen. To želim jasno reći kako bih demantirao neistine koje se pišu o meni. Kad sve bude završeno, detaljno ću govoriti o ovom slučaju."

'Snaga je u onome što smo preživjeli'

Podsjetimo, pjevač i njegova supruga Katarina doživjeli su prometnu nesreću u blizini Beogradske arene kada je Lazićev automobil udario u autobus. Srećom, nitko od sudionika nesreće nije teže ozlijeđen. Darko i Katarina prevezeni su u bolnicu na pregled, ali su ubrzo pušteni na kućnu njegu i nastavili s oporavkom.

Nekoliko dana nakon nesreće, počele su kružiti špekulacije o navodnim problemima u braku Lazića i Katarine, koji su navodno nastali uslijed nesreće. Srpski tabloidi nagađali su o mogućim nesuglasicama u njihovom odnosu, ali se Katarina oglasila i jasno demantirala te glasine. Na društvenim mrežama je podijelila poruku u kojoj je istaknula kako ih ta teška situacija nije udaljila, već ih je dodatno povezala.

"Snaga je u onome što smo preživjeli. Nakon svega što smo prošli, svaki korak prema oporavku podsjetnik je na našu unutarnju snagu. Ovaj video je dokaz da smo jači nego ikada i da nas svaki izazov samo dodatno oblikuje i učvršćuje. Hvala svima koji su uz mene i nas!", poručila je Katarina.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Darko Lazić se također oglasio i za portal Blic gdje je objasnio okolnosti nesreće. Potvrdio je da je izgubio kontrolu nad vozilom, ali je demantirao tvrdnje o alkoholiziranosti ili konzumiranju nedozvoljenih supstanci: "Imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, svi smo živi i zdravi. Moja supruga je dobro, ja sam zadobio povrede glave, ali ništa ozbiljno. Kiša je padala, a ja sam udario u autobus. U autobusu nije bilo nikog, a vozač nije ozlijeđen."

