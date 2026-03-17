Bolna istina iza tragedije: Darko Lazić s bratom spremao veliki projekt, sudbina ih rastavila

Tragična vijest o smrti Dragana Lazića, brata pjevača Darka Lazića, potresla je obitelj, prijatelje i brojne ljubitelje njegove glazbe. Nesreća koja se dogodila prošle srijede prekinula je ne samo jedan život, već i planove koje je poznata glazbena obitelj tek počela ostvarivati.

Kako prenose regionalni mediji, Darko i njegov brat Dragan imali su velike planove kada je glazba u pitanju. Osim obiteljskih obveza i privatnih želja, željeli su zajedno realizirati ozbiljan glazbeni projekt koji bi, kako su vjerovali, bio poseban i za njih, ali i za publiku koja godinama prati njihov rad.

Darko je već razgovarao s glazbenikom i producentom Borkom Radivojevićem te s njim dogovorio sastanak u studiju. Plan je bio da ovoga tjedna zajedno s bratom dođu kako bi precizirali detalje oko snimanja nekoliko covera, ali i potencijalnog dueta koji su željeli ostvariti.

Teški trenuci i prekinuti planovi

Borko Radivojević potvrdio je da su planovi zaista postojali, no da ih je tragedija zauvijek prekinula.

“To jest točno i jako mi je žao što je život odlučio drugačije. Što da vam kažem… Darko me nazvao prije nekih mjesec, mjesec i pol dana s velikom željom da sa svojim bratom Draganom napravi jedan lijep projekt. Želio je da snime zajednički cover i odaberu nekoliko pjesama koje bi obradili. Ideja je bila da to bude nešto posebno, nešto što bi ostalo kao trag njihove suradnje”, ispričao je za Kurir.

Dodao je kako je sastanak bio planiran nakon Darkovog odmora.

“Darko mi je tada rekao da ide sa suprugom na odmor, mislim da je spominjao Maldive, i plan je bio da se po povratku svi nađemo u studiju i detaljno dogovorimo izbor pjesama, aranžmane pa čak i mogućnost zajedničkog dueta. Nažalost, život je učinio svoje, čovjek je poginuo i do tog sastanka nikada nije došlo”, rekao je.

“Bio je dobar, skroman i uvijek nasmijan”

Radivojević se prisjetio i svog susreta s Draganom, za kojeg ima samo riječi hvale.

“Upoznao sam ga, naravno. Bilo je to na jednom veselju koje smo radili za njegovog brata Darka, kada se ženio. Atmosfera je bila sjajna. Sjećam se da je Dragan bio izuzetno prijatan momak, dobar, fin i uvijek nasmijan. Takav je dojam ostavio na mene i tako ću ga pamtiti.”

Prisjetio se i trenutaka kada je Dragan dolazio u studio dok je Darko radio na novim pjesmama.

“Dolazio je kod mene u studio kada je Darko snimao jednu pjesmu. Nismo se često družili, ali moglo se vidjeti da je zaista dobar čovjek. Bio je skroman, kulturan i vrlo pozitivan. Znam i da je lijepo pjevao, imao je sluha i veliku ljubav prema glazbi”, rekao je.

Upravo zbog toga ideja o zajedničkom projektu nije bila slučajna.

“Darko je želio da s bratom snimi nekoliko covera, da zajedno otpjevaju pjesme koje vole. Sve smo već okvirno dogovorili i trebalo je samo da sjednemo i počnemo raditi. Šteta… velika šteta i velika tuga”, zaključio je Radivojević.

