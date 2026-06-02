Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'

Poznata blogerica i supruga pokojnog kralja funka, Dine Dvornika, Danijela Dvornik (59) podijelila je s pratiteljima na Instagramu da je došlo vrijeme za veliku promjenu. Nakon dva iscrpljujuća mjeseca posvećena radovima, majstorima i rješavanju problema, objavila je da se "službeno vraća u svoju žensku energiju", ostavljajući iza sebe period stresa i nesanice.

Dosta je bilo alata i majstora

U objavi koja prikazuje njezinu transformaciju iz zamišljenog u radosno izdanje, Danijela je otkrila da je proteklo razdoblje za nju bilo iznimno naporno. "Zadnjih dva mjeseca sam zbilja ‘izgorila’ u poslovima, planiranju, majstorima, rokovima koje sam sebi zadala, problemima i njihovim rješenjima, kao i treniranju strpljenja koje probija sve granice", napisala je. Opisala je i besane noći u kojima joj "mozak nije davao mira, a tijelo je bilo totalno suprotno, mrtvo i tupo, željno odmora".

Sada, kako kaže, na neko vrijeme ostavlja radnu i vrtnu odjeću, alate, maske i rukavice. Umjesto toga, fokus prebacuje na brigu o sebi. "Vraćam se kremicama, skin-rutini, kosi i noktima, odjeći i obući, torbicama" i ostalim stvarima koje žene čine ženama, poručila je, naglašavajući da je sve to dio nje, ali u fazama. Njezina objava odjeknula je među pratiteljima, koji su joj uputili brojne poruke podrške i komplimente. "Zračiš", "Predivna si", "Ova frizura najbolja do sad", samo su neki od komentara koji su pozdravili njezinu odluku.

Sreća i mir na otoku

Ovaj zaokret prema brizi o sebi dolazi nakon što je uložila mnogo truda u preuređenje svog doma na Braču. Život na otoku, koji često dokumentira na društvenim mrežama, za nju predstavlja ispunjenje snova, unatoč povremenim izazovima poput opsežnih radova.

Unatoč iscrpljenosti, na kraju je poručila da je sav trud vrijedio. "Ali sve je ispalo po planu. I sve sam uspjela", zadovoljno je zaključila. Svoju sreću definirala je jednostavnim, ali snažnim riječima: "Netko je rekao da uspjeh ovisi isključivo o tome jesi li generalno sretna u svom okruženju i svojoj kući. Ti su parametri odavno ispunjeni. Zaista sam sretna tu gdje jesam."